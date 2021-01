Padre Paulo, da Paróquia de Sant’Ana, será transferido para Mogi Guaçu

Depois de 18 anos como líder da Paróquia de Sant’Ana, o Padre Paulo Roberto Valim dos Santos será transferido para a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu. Padre Denis Crivelari, que também atua na Paróquia de Sant’Ana desde o início de 2019, também será transferido. Ele foi designado para a Paróquia de Santa Luzia, em Mococa.

Padre Carlos Eduardo Dobies assumirá a Paróquia de Sant’Ana, em Vargem e terá como vigário Hélio Marcos Riciati.

As transferências foram anunciadas pela Diocese de São João da Boa Vista e terão início ainda em janeiro.

Padre Denis Crivelari

Padre Carlos Eduardo Dobies

Padre Hélio Marcos Riciati

Leia a íntegra da mensagem da Diocese e as demais transferências na região:

São João da Boa Vista, 26 de Janeiro de 2021

Caros Diocesanos,

Saudações de Paz e bem!

A transferência de Padres é sempre uma missão exigente: requer oração, reflexão, ponderações, caridade pastoral e muita compreensão e disponibilidade dos Padres e das Comunidades. É tarefa do Colégio dos Consultores sob a presidência do Bispo. As transferências sempre são oportunidade de renovação para os próprios sacerdotes, mas também para as comunidades paroquiais, exigindo por vezes um espírito de sacrifício e obediência. É o Senhor, que por intermédio do Espírito Santo indica este caminho, iluminando e abençoando os irmãos na nova missão que lhes é confiada. “O Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir” (Cf. Jo 16, 13). Outro motivo que leva o sacerdote a acolher com amor a nova missão é o “desapego”, e isso é humano e bom, embora criam-se amizades fortes e importantes durante o tempo, curto ou longo, de permanência na paróquia, mas não se pode esquecer que o padre não é “seu” ou “nosso”, mas é da Igreja, da diocese e colaborador do bispo. Isso não é arbitrário, é da natureza da vocação sacerdotal e episcopal.

Depois de um longo caminho, trilhado com paciência, certos de termos sido assistidos pelo Espírito Santo, concluímos serem necessárias as seguintes mudanças e possíveis a partir de janeiro de 2021:

Pe. Celso Abreu de Jezus, em missão para a Diocese de Ipameri-GO, Paróquia Divino Pai Eterno em Caldas Novas-GO

Pe. William Aparecido Leal, em missão para a Diocese de Ipameri- GO

Pe. Denis Aparecido Crivelari, pároco da Paróquia Santa Luzia em Mococa-SP.

Pe. João Batista Tannus, CRSs, vigário paroquial da Paróquia Santa Luzia em Mococa-SP.

Pe. Robson Mauro Lourenço, pároco da Paróquia Coração de Maria em São João da Boa Vista-SP.

Pe. Célio Pivatti, pároco da Paróquia São Pedro Pescador em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Thiago Caldeira de Oliveira, Vigário Paroquial da Paróquia São Pedro Pescador em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Paulo Sérgio de Souza, Reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida em Tambaú-SP.

Pe. Agnaldo José dos Santos, vigário paroquial do Santuário Nossa Senhora Aparecida em Tambaú-SP.

Pe. Mario Donizetti Adorno, Reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro em Casa Branca-SP.

Pe. Reginaldo de Oliveira Carreira, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores em Casa Branca-SP.

Pe. Ricardo Antônio Ramos, pároco da Paróquia Santa Rita em Santa Cruz das Palmeiras-SP.

Pe. Carlos Eduardo Dobies, pároco da Paróquia Santana em Vargem Grande do Sul-SP.

Pe. Hélio Marcos Riciati, vigário paroquial da Paróquia Santana em Vargem Grande do Sul-SP.

Pe. Paulo Roberto Valim dos Santos, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Luis Fernando da Silva, vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Moisés Martinho Barbosa, pároco da Paróquia Santo André no Distrito de Martinho do Prado Júnior.

Pe. Denis Eduardo Moscardi, pároco da Paróquia Santo Expedito e Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Rogério Ramazotti Calelo, vigário paroquial da Paróquia Santo Expedito e da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Paulo Besse, pároco da Paróquia Santa Cruz em Espírito Santo do PinhalSP.

Pe. Donizetti Matheus Moraes, pároco da Paróquia São Benedito em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Adriano Brito Maia, vigário paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em São João da Boa Vista-SP.

Pe. José Donizetti Carvalho, pároco da Paróquia São Sebastião e Capelão da Santa Casa em São João da Boa Vista-SP.

Pe. José Ricardo Douglas Sandoval, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Everaldo Donizetti Ribeiro, pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus em Aguaí- SP.

Pe. Rafael Fabiano, pároco da Paróquia Santo Antônio em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Donizete Aparecido Vitório, vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio em Mogi Guaçu-SP.

Pe. Denilso Seco, pároco da Paróquia São José em Estiva Gerbi-SP.

Pe. Michel Ângelo da Silva Guimarães, vigário paroquial da Paróquia São José em Estiva Gerbi-SP.

Pe. Benedito Maurício Mendonça, pároco da Paróquia São Cristóvão em Mococa-SP.

Pe. Edson José Baron, vigário paroquial da Paróquia São Cristóvão em MococaSP.

Pe. Adilson Donizetti Pimenta, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz no Distrito de Igaraí.

Pe. Roberto Carlos Scaler, pároco da Paróquia Sagrada Família em MococaSP.

Pe. Luis Antônio Penna, pároco da Paróquia Santa Teresa de Ávila em Mogi Guaçu-SP.

O fundamento cristológico evangélico mais aderente ao mistério do ser e à missão do presbítero nos remete, portanto, à autocompreensão de Jesus como o Enviado do Pai, que por sua vez envia os apóstolos (Jo 13,20; 17,18; 20,21).

Deus seja louvado pela disponibilidade de cada padre. Jesus, o Bom Pastor, e Nossa Senhora torne vosso ministério frutífero.

A todos concedo a bênção apostólica.

Dado e passado em nossa cúria Diocesana, sob o selo de nossas armas.

Dom Antônio Emídio Vilar, SDB

Bispo Diocesano