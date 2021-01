Prefeitura visa arrecadar R$ 11 milhões com IPTU

No início do ano, além do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para quem tem carro, outro tributo que chega para grande parte da população é o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em breve, os carnês de 2021 devem chegar nas residências dos vargengrandenses.

De acordo com a Prefeitura, a previsão de distribuição dos carnês é para a primeira quinzena de fevereiro. A data de vencimento para cota única com 5% de desconto e também para a primeira parcela é 15 de março, sendo o vencimento das próximas parcelas todo o dia 15 de cada mês.

A prefeitura informou que serão entregues aproximadamente 23 mil carnês este ano e o valor lançado para arrecadação é próximo de R$ 11 milhões, entretanto, a inadimplência é em torno de 20%, bastante alta.

De acordo com o explicado, não houve aumento no imposto neste ano, ocorrendo apenas o reajuste da inflação do período, conforme estabelecido no código tributário municipal. Em 2020, a arrecadação foi de cerca de R$ 9,6 milhões, embora a projeção para o ano fosse de pouco mais de R$ 10 milhões.