Adolescente foi apreendido por tráfico de drogas

A equipe da Polícia Militar de Vargem composta pelos soldados Emiliano e Prado apreendeu um menor de idade por tráfico de drogas no sábado, dia 16, no Jardim Dolores.

Durante patrulhamento, a equipe se deparou com suspeito dentro de um estabelecimento comercial e que ao avistar a viatura da polícia, ficou nervoso.

Na revista realizada, os PMs encontraram R$ 150,00. Foi localizado ainda um involucro plástico com cinco porções de maconha, que o adolescente afirmou que seria para seu uso.

A ocorrência foi apresentada no plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de apreensão do menor, que ficou à disposição da Justiça.