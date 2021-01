Cão da GCM localizou drogas em São João da Boa Vista

A equipe do Canil Atac da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul foi até São João da Boa Vista na segunda-feira, dia 18, para apoiar a Polícia Civil em uma operação de tráfico de drogas.

A ação aconteceu em uma mata ciliar no bairro Recanto do Jaguari, lugar já conhecido por venda de entorpecente. Participaram da operação duas equipes da Polícia Civil e a equipe da GCM de Vargem composta pelo sub inspetor Charles e sub inspetor Alves.

A k9 Raposa, da GCM de Vargem farejou e localizou drogas e itens em três pontos diferentes. No local, foi encontrado 255 gramas de maconha e duas balanças de precisão. Os materiais encontrados foram apreendidos e recolhidos à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.