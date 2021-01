Cidades da região iniciaram vacinação contra a Covid-19

As doses da vacina Coronavac contra a Covid-19, desenvolvidas numa parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac, chegaram à Diretoria Regional de Saúde 14 (DRS-14), em São João da Boa Vista na noite da quarta-feira, dia 20 e foram levadas aos municípios na quinta-feira, dia 21.

De acordo com o Plano de Imunização, serão vacinados neste primeiro momento os profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. Segundo informou a DRS às prefeituras, todos os trabalhadores da saúde, seja rede pública ou privada, serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação deste público será gradativa, conforme disponibilidade das vacinas.

A distribuição do carregamento do Instituto Butantan para os Departamentos Regionais de Saúde foi de responsabilidade do Batalhão de Choque de São Paulo. Após chegarem a São João, elas foram distribuídas para as respectivas cidades, através dos departamentos municipais de saúde sob escolta da Polícia Militar dos próprios municípios que receberam a medicação.

Divinolândia

De acordo com a Gerência Municipal de Saúde de Divinolândia, a imunização começou ainda na quinta, seguindo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Foram contemplados médicos, enfermagem, setor de higiene e limpeza, raio-X e técnico de laboratório do Hospital Regional Conderg. Na rede pública, serão vacinados médicos e enfermagem, profissionais do Samu, equipe de enfermagem do Asilo São Vicente de Paulo e motoristas de ambulância da prefeitura.

A chegada da vacina foi acompanhada pelo pessoal da Saúde, o prefeito Padoca e o vice Paulinho Aurelietti.

São Sebastião da Grama

Em São Sebastião da Grama, as enfermeiras da Sala de Vacinas foram as primeiras a serem imunizadas. Essas primeiras doses serão disponibilizadas aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do atendimento à Covid 19. Após, serão vacinados os profissionais da Santa Casa, Pronto Socorro, equipes da Estratégia da Família e Centro de Saúde.

Segundo a gerente de saúde, Rita Senhoras, a vacina é de suma importância, porém os cuidados como manter distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscaras devem ser mantidos. “Começamos hoje a vacinação, mas devemos ter em mente que os cuidados individuais devem continuar. A pandemia ainda não acabou”. O prefeito Zé da Doca acompanhou a chegada da vacina.

Itobi

O prefeito Joaquim Cândido Filho de Itobi, o conhecido Maranata, recepcionou junto da equipe de Saúde a chegada das doses que serão aplicadas em Itobi. Ao todo foi direcionado ao município 95 doses que começariam a ser aplicadas na sexta-feira, dia 22.

São João da Boa Vista

De acordo com a prefeitura de São João da Boa Vista, a cidade recebeu as 2048 doses. O material foi recebido pela prefeita Teresinha, pelo diretor do Departamento de Saúde, Dr. Fernando Delatti, e pela chefe da Vigilância Epidemiológica, Ludmila Zan. Já no início da tarde da quinta-feira, os primeiros trabalhadores da saúde de São João começaram a ser vacinados. Prioritariamente, serão imunizados os profissionais de linha de frente da saúde dos hospitais Santa Casa Dona Carolina Malheiros e Unimed.

São José do Rio Pardo

O prefeito Márcio Zanetti, de São José, acompanhou a chegada das primeiras 880 doses na quinta-feira, dia 20. São José do Rio Pardo foi uma das primeiras cidades da DRS de São João da Boa Vista a receber as doses e também uma das cidades com maior número de doses.

Paulinho, Padoca e equipe de saúde com as vacinas em Divinolândia. Foto: Prefeitura de Divinolândia

Em Grama, prefeito Zé da Doca acompanhou vacinação. Foto: Prefeitura de São Sebastião da Grama

Prefeito Joaquim Cândido Filho, o conhecido Maranata, com sua equipe recebendo as doses da vacina. Foto: Prefeitura Municipal de Itobi

Vacina em São José do Rio Pardo