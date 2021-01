Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Anaira Gonçalves Oliva, aos 94 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Viúva de Evaristo João de Oliva, deixou a filha Sirlei, o genro Valdecir, os netos Otávio e Tanise e a bisneta Lorena. Seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcos Roberto Dias, aos 39 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixou a esposa Elaine; os filhos de coração Emily e Erik; os pais Jorge e Maria Célia; as irmãs Márcia e Michele; e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Augusto Olinto Zicolau, aos 68 anos de idade, no dia 18 de janeiro. Deixa a esposa Emedina Vicente; os irmãos Filomena, Maria Rosentina, Sônia, Luís e João, cunhados, cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Francisco Celso Pugliesi, aos 66 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixa a esposa Vânia Diamantina Bucioli Pugliesi; os filhos Francisco e Andréa, irmãos, netos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Marcos Ferreira Borges, aos 68 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Solteiro, deixou o irmão Zilmar e a cunhada Ana Lúcia. Foi sepultado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

