Abertas inscrições para o Projeto Guri em Vargem e Grama

O Polo do Projeto Guri de Vargem Grande do Sul com o apoio do Departamento de Cultura e Turismo abriu as inscrições para crianças, jovens e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos, interessados em participar do projeto. Os cursos disponíveis são para violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo acústico, violão, viola caipira, trompete, trombone, eufônio, tuba, saxofone, flauta, clarinete, iniciação musical e canto coral.

As inscrições serão realizadas até o dia 26 de fevereiro através do site www.projetoguri.org.br/matricula2021. O polo de Vargem fica localizado na Escola de Música, à Rua Prudente de Moraes, 685, no Centro. O telefone é o (19) 3641-5441.

Em Grama

O Polo do Guri em Grama também está com inscrições abertas. No município gramense, o polo de ensino fica à Rua Vereador José Vasconcelos dos Reis, nº 460, Vila Gomes (próximo ao Laticínio São Miguel).

As vagas, para crianças e jovens entre 8 e 18 anos de idade, são para percussão, teclado, violino, viola clássica, violoncelo e contra baixo acústico.

Guri

O Projeto Guri tem 25 anos de história no Estado de São Paulo e é o maior programa sociocultural do Brasil. As aulas oferecidas são totalmente gratuitas.

Neste ano, as aulas terão início a partir do dia 1º de fevereiro independentemente do retorno presencial ou não, os alunos e alunas terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de ensino a distância.