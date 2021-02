Advogados informam que estão com novo endereço

Informe Publicitário:

Os advogados Vanderlei Bueno Pereira, Valter Luis de Mello, Marcos Antônio Rabello, João Paulo de Oliveira Nascimento e Laura Zonta comunicam aos amigos, clientes, parceiros e a toda a sociedade Vargengrandense que estão de casa nova.

Desde o dia 21 de janeiro de 2021, os advogados estão com escritório localizado à Rua Bernardo Garcia, 459, Centro, em Vargem Grande do Sul, ao lado dos Correios.

Os advogados primam pela excelência técnica de seus trabalhos, honestidade, confiança e, principalmente pela satisfação de seus clientes, mediante atendimento personalizado para cada questão, independentemente de sua complexidade.

“Nossos clientes têm a sua disposição uma combinação perfeita de experiência jurídica que já soma mais de 36 anos de atuação em diversas áreas do Direito”, informaram.

Dr. VANDERLEI BUENO PEREIRA

Com 36 anos de atuação na advocacia, o Dr. Vanderlei Bueno Pereira (OAB/SP 74.129), possui Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São João da Boa Vista (atual Unifeob), formado no ano de 1983. Graduado também em Ciências Sociais e Geografia, sua atuação é bastante abrangente nos diversos ramos do direito, dentre os quais destaca-se o Direito Civil, especialmente em Obrigações, Família e Sucessões, Direito do Trabalho, Direito Empresarial e Direito do Consumidor.

Dr. VALTER LUIS DE MELLO

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São João da Boa Vista (atual Unifeob) na Turma “Formandos de 1990”, o Dr. Valter Luis de Mello (OAB/SP 110.110), iniciou na carreira jurídica no ano de 1991, completando agora 30 anos de atuação na Advocacia. Foi Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, nos anos de 1993; 1994; 1995 e 1996; Foi Assessor jurídico da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul nos anos de 2009; 2010; 2011; 2012; 2017 e 2018, destacando por sua atuação nos ramos do Direito Civil, Direito Público: Administrativo e Constitucional e no Direito do Trabalho.

Dr. MARCOS ANTÔNIO RABELLO

Graduado em Direito no ano de 1995 pela Faculdade de Direito de São João da Boa Vista – SP (atual Unifeob), o Dr. Marcos Antônio Rabello (OAB/SP 141.675), possui 25 anos de carreira jurídica. Foi um dos Presidentes mais novos da 123ª Subseção da OAB de Vargem Grande do Sul – gestão 2007/2009, além de ter ocupado outros cargos na Subseção e no Colégio de Presidentes da Região Mogiana, destaca-se por sua atuação nos ramos do Direito Civil, Família e Sucessões, Direito Empresarial, Direito do Trabalho e Direito do Consumidor.

Dr. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, graduado pela Unifeob no ano de 2007, o Dr. João Paulo de Oliveira Nascimento (OAB/SP 280.788), iniciou sua carreira jurídica no ano de 2008. Atualmente é Presidente da Comissão da Assistência Judiciária da 123ª Subseção da OAB de Vargem Grande do Sul. Com 13 anos de carreira jurídica, o advogado destaca sua atuação nos ramos do Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito do Consumidor e Direito Empresarial.

Dra. LAURA ZONTA

Graduada em Direito no ano de 2008 pela Unifeob, a Dra. Laura Zonta (OAB/SP 290.795 e OAB/MG 198.183), possui Pós-Graduação latu sensu em Direito com Ênfase em Processo também pela Unifeob, no ano de 2010. Com 12 anos de carreira jurídica, sua atuação destaca-se nos ramos do Direito Civil, Família e Sucessões e Direito Imobiliário.

Estamos à disposição para auxiliar nossos clientes nas mais complexas e variadas questões jurídicas, com profissionalismo, segurança e agilidade, observando os valores éticos e morais que devem pautar as relações humanas.

Rua Bernardo Garcia, 459 – Centro – Vargem Grande do Sul – Telefone: (19) 3641-2078