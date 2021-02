Aumento de casos de Covid-19 em Vargem volta a preocupar

Depois de algumas semanas em que o número de novos casos da Covid-19 em Vargem Grande do Sul subia em ritmo menos acelerado, a confirmação de novos pacientes com a doença volta a acelerar na cidade. O aumento de pacientes internados no Hospital de Caridade também preocupa. Neste final de semana, todo o Estado entra na fase vermelha do plano São Paulo e apenas estabelecimentos de serviços essenciais podem funcionar.

Na sexta-feira, dia 29, a cidade registrava 1.207 casos positivos contabilizados desde o início da pandemia. No dia 1º de janeiro, Vargem somava 1.114 casos. Ou seja, 93 casos registrados em menos de um mês.

Desse total de 1.207 casos, 1.174 já se recuperaram da Covid-19. Até o momento, 25 pessoas morreram da doença e outras duas faleceram de outras causas, mas com a presença do novo coronavírus, que é o causador da Covid-19.

Ao todo, 67 pessoas estão sendo monitoradas pela prefeitura e outras 64 aguardam o resultado do exame. Em Vargem Grande do Sul já foram efetuados 8.447 testes.

Internados

O que mais preocupa são os casos que precisaram de internação. Atualmente, são 5 pacientes internados com a Covid-19 em leitos de enfermaria e um internado em Unidades de Terapia Intensiva. No dia 25, a cidade chegou a ter 10 pessoas hospitalizadas em enfermaria.

Apelo

Na quinta-feira, dia 28, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou um apelo em suas redes sociais. Nele, o prefeito aponta o crescimento do número de internações e de pacientes que estão procurando o Gripário, com suspeitas da doença. “Temos cinco pessoas internadas no hospital, na enfermaria, e duas pessoas na UTI, o que mais preocupa é que vem aumentando a procura das pessoas no gripário e também o número de pessoas notificadas”, disse.

“Queremos pedir a sua colaboração. Fique atento no cumprimento do protocolo de segurança contra o coronavírus. Fique em casa se puder. Saindo, mantenha o distanciamento, use máscara e é claro faça higienização constante das mãos. Vamos reduzir essa transmissão e para isso depende das suas ações. Colabore nesse sentido”, pediu.

477 pessoas já foram vacinadas

A vacinação contra a Covid-19 em Vargem teve início na semana passada, com a chegada de doses da vacina Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Desde então, até esta sexta-feira, dia 29, 477 pessoas foram imunizadas na cidade, sendo 451 trabalhadores da saúde e 26 idosos acima de 85 anos.

De acordo com a equipe de saúde, os primeiros dias de vacinação foram tranquilos. Segundo o informado, as equipes se dirigiram ao Hospital de Caridade, Unidade Básicas de Saúde, Sociedade Humanitária, Centro de Convivência dos Idosos e Residência Terapêutica para a imunização dos profissionais da saúde da linha de frente e dos idosos que vivem nessas comunidades.

Vargem recebeu nesta semana 480 doses da vacina da Fio Cruz (Oxford/Astrazeneca), que será utilizada normalmente no público alvo conforme plano nacional de imunização. Para a prefeitura, os principais desafios são as cobranças e ansiedade da população para serem todos vacinados.

Boletim gera dúvidas

Muitos leitores têm questionado a maneira como o Boletim Epidemiológico da Covid-19 tem sido apresentado pela prefeitura. Eles questionam que não é mais possível acompanhar os casos ativos no município. A Gazeta entrou em contato com a prefeitura, que informou como são analisados cada item do boletim:

Casos Positivos são os pacientes que realizaram o exame de PCR ou teste rápido, cujo resultado foi positivo. O “Recuperados” se refere ao total de pessoas que tiveram a doença e estão recuperadas.

O item “Óbitos” informa sobre as pessoas que vieram a falecer devido à Covid-19, sem indícios de outras morbidades. “Óbitos por Outras Causas” são aquelas pessoas que ao falecer, tiveram a Covid-19 detectada, mas não foi a causa principal da morte, vindo a falecer devido a complicações de outras doenças que já tinham.

De acordo com o explicado, a soma dos recuperados com óbitos é o total de casos positivos.

O quesito “Aguardando Resultados” se refere à quantidade de pessoas que fizeram o teste PCR, e que foram enviados ao laboratório para análise. De acordo com a prefeitura, os exames estão demorando em média 14 dias para a devolução com o resultado, devido ao aumento da quantidade de exames que estão sendo feitos.

Já o “Monitorados” são aquelas pessoas que estão em casa, com suspeitas de Covid-19, mas aguardando a data correta para efetuar o exame, seja o PCR (de cotonete), seja o de teste rápido (efetuado na hora, também com o resultado na hora). Também estão inclusas pessoas cujos resultados já deram positivos e já estão de quarentena.

No “Total de Exames Realizados”, são contabilizados os exames realizados no município desde o início da pandemia, tanto os de PCR, quanto os Testes Rápidos. “Para melhor esclarecimento, a diferença de 27 está relacionado ao total de positivos deduzidos dos recuperados, pois quem foi a óbito não se recuperou”, reforçou a prefeitura.

Fase vermelha aos finais de semana gera dúvidas

Muitos comerciantes procuraram a Gazeta de Vargem Grande com dúvidas a respeito da medida do governador João Dória (PSDB) que estabeleceu fase vermelha para todo Estado nos finais de semana.

Assim, a reportagem apurou que nos próximos sábados e domingos, dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro, somente serviços considerados essenciais poderão permanecer abertos. Ou seja, supermercados, padarias, açougues, peixarias, quitandas, farmácias, lojas de venda de alimentação para animais, pontos de venda de água e gás, postos de combustíveis e feira livre poderão funcionar. O restante deverá permanecer de portas fechadas.

Demais pontos de venda de alimentos poderão trabalhar com delivery e venda apenas no balcão para retirada, vedado o consumo no local.