Câmara retoma sessões ordinárias nesta segunda, com transmissão online

A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal será nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Uma das novidades neste início de legislatura é a transmissão das sessões pela Internet. A população poderá acompanhar as reuniões ordinárias, extraordinárias e também as audiências públicas pelo endereço tvcamara.vargemgrandedosul.sp.leg.br.

Após anos de pressão por parte da população, que em 2018 fez um grande movimento pedindo a transmissão das sessões dos vereadores pela Internet, finalmente a Câmara de Vargem irá iniciar esse serviço aos moradores. No final do ano passado, o então presidente da Casa, Paulinho da Prefeitura (PSB) deu início ao processo, ao solicitar o estudo para a viabilidade das transmissões.

Neste ano o movimento voltou a ganhar força entre os internautas. O estudante Gustavo Henrique Bueno, que trabalha em um escritório de advocacia, protocolizou na Câmara pedido de informações sobre o projeto para a transmissão online. A vereadora Danutta Rosseto também fez um ofício questionando o andamento deste processo.

Assim, a Mesa Diretora da Câmara, que tem como presidente Celso Itaroti (PTB), elaborou projeto sobre a transmissão online, que foi votado e aprovado pelos vereadores na sessão de 22 de janeiro, com único voto contrário de Fernando Corretor (Republicanos).

De acordo com o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, a Câmara acertava os últimos detalhes para viabilizar a transmissão já da primeira sessão, que vai ser realizada neste dia 1º a partir das 19h30.

União

À Gazeta, Gustavo destacou a união da população que propiciou essa vitória, uma vez que Vargem era uma das únicas cidades da região que ainda não oferecia essa ferramenta de transparência aos moradores. “A princípio, gostaria de dizer que foi uma grande conquista, uma grande vitória de todos aqueles que buscam saber de que maneira são representados na Câmara. Importante mencionar também, e não tenho duvidas quanto a isso, após o meu pedido de esclarecimentos ao sr. Presidente da Câmara, bem como junto de todo o apoio popular e uma grande movimentação que os cidadãos fizeram através de suas redes sociais, foi peça fundamental nessa vitória”, avaliou.

“Aproveito o espaço para agradecer ao amigo Leandro Benaglia, que há alguns anos já vinha se mobilizando e cobrando as transmissões. A todos os cidadãos vargengrandenses, vencemos. Vitória da Democracia, vitória da transparência.”, comemorou.

Medidas de prevenção à Covid-19 serão seguidas na Câmara

Com base nas determinações federais e estaduais, nas orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, como medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, que já provocou mais de 200 mil mortes em todo país, o vereador Celso Itaroti (PTB), presidente da Casa, assinou um ato publicado no Jornal Oficial do Município nesta semana, regulamentando algumas medidas para a permanência de público no auditório.

Será permitida a presença de público nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara até o limite de 23 pessoas, número máximo de cadeiras disponíveis no auditório, respeitando o distanciamento físico entre uma pessoa e outra, como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

Além disso, a cessão da dependência da Câmara Municipal, para realização de audiências públicas, reuniões ou eventos em que haja a participação de público, após autorizado pelo Presidente da Casa, deverá obedecer a este limite de capacidade e distanciamento físico.

Ficou estabelecido ainda que o setor administrativo da Câmara deverá, obrigatoriamente, providenciar medidas de controle da pandemia, seguindo as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária, como medir com termômetro do tipo eletrônico a temperatura de todos os participantes, vedada a participação de pessoa que apresente temperatura corporal superior a 37,8ºC, incluindo vereadores e servidores da Casa. Deverá ainda disponibilizar na porta de entrada e em pontos estratégicos dentro da Câmara, álcool gel a 70% para higienização das mãos; determinar o uso obrigatório de máscara facial durante todo evento; deve haver marcação clara nas cadeiras indicando o assento de cada uma das pessoas; disponibilizar materiais descartáveis como copos, toalhas de papel e sabonete líquido.