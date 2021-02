Dupla furtou 24 quilos de cobre de pivô de fazenda e foi pega pela Guarda Civil

A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por uma empresa de monitoramento na madrugada de quarta-feira, dia 27, por volta das 2h. Segundo o informado, dois rapazes estavam tentando furtar fios de cobre de pivôs de uma propriedade rural.

No local, os guardas tiveram conhecimento que os rapazes haviam fugido para uma mata e foi realizado patrulhamento rural. Participaram do cerco várias equipes da Guarda, sendo o subinspetor Charles e os GCMs Thiago, Garcia, Maurício e Luís Carlos.

Cerca das 5h20, as equipes obtiveram êxito em localizar os indivíduos já na entrada da cidade com certa quantidade de fios de cobre. Os rapazes foram abordados e, ao serem indagados, confessaram a prática de furto na fazenda Progresso, na SP-215, sentido Casa Branca.

Foi realizado contato com o proprietário da Fazenda, que confirmou o furto em um pivô local. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos. Eles foram conduzidos à Delegacia em São João da Boa Vista, onde foi ratificado voz de prisão pelo delegado de plantão.