Escolas se preparam para retorno das aulas

Após meses com as escolas atendendo aos estudantes com ensino remoto, professores e alunos do Estado de São Paulo se preparam para voltar às atividades presenciais no dia 8 de fevereiro, conforme definiu o governo do Estado, após até mesmo uma discussão na Justiça que se encerrou na sexta, dia 28. O governador João Doria (PSDB) autorizou a abertura das escolas em todas as fases do Plano São Paulo, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus.

Inicialmente, a retomada das aulas seria na segunda-feira, dia 1º. No entanto no dia 22 foi anunciada o adiamento para a próxima segunda-feira. Contudo, as escolas particulares continuarão autorizadas a retomar as atividades presenciais na primeira semana de fevereiro.

Estado

As escolas estaduais de Vargem planejam o retorno para a data. Conforme informou a diretora da Escola Estadual Benjamin Bastos, Mênica Bernardes Gutierres Dotta, a previsão é que as aulas iniciem no dia 8, mas na próxima semana, de segunda-feira, dia 1º, a sexta-feira, dia 5, as escolas já estarão abertas com todos os professores e equipe para fazerem um acolhimento para a famílias. “Durante esse acolhimento a principal prioridade é a orientação de como vai acontecer esse retorno para acontecer alinda de forma mais segura possível de acordo com o protocolo sanitário’, disse.

Ela comentou que as aulas voltam no sistema de rodizio de aluno para atender no máximo 35% de cada classe. “No Benjamin estamos dividindo cada sala em quatro grupos e cada semana um grupo frequentará a escola presencialmente. Enquanto isso, as outras crianças continuarão com o ensino remoto através do aplicativo e vídeo aula”, informou.

Mênica pontuou que o estado não deu uma posição concreta sobre o porquê do adiamento, mas ela acredita que foi uma forma das escolas terem um prazo maior para se organizarem e orientarem as famílias. “A orientação para todas as escolas estaduais foi que nesse primeiro momento repassem as informações para as famílias, porém as escolas têm autonomia para se organizarem a respeito. No Benjamin, cada dia da semana vamos atender um grupo de pais para não ter aglomeração”, disse.

A diretora da Escola Estadual Alexandre Fleming, Fabiana Bonini, reforçou que os alunos voltam no dia 8, mas que a presença não é obrigatória. Segundo informou, além das aulas presenciais, as escolas do estado estará trabalhando online e no Centro de Mídias.

Rede Municipal

Na rede municipal, as aulas iniciam em 18 de fevereiro de forma remota, segundo o informado pelo Departamento de Educação da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. O retorno presencial foi adiado para alunos em virtude do agravamento da Pandemia da Covid-19, seguindo o Plano São Paulo. Desta forma, de acordo com o explicado, as datas para as aulas presenciais serão definidas e divulgadas posteriormente.

A prefeitura informou que as unidades escolares estão sendo preparadas seguindo todos os protocolos de saúde em prevenção a Covid-19, conforme recomendação das autoridades Federais, Estaduais e Municipais, para o recebimento dos alunos com segurança.

O retorno das aulas presenciais será realizada de forma gradual, com até 35% dos estudantes após a definição da data pelo Departamento de Educação. Quanto às Creches Municipais o retorno ocorrerá posteriormente ao inicio das aulas nas Escolas da Rede Municipal, também de forma gradual, escalonada e seguindo todos os protocolos de saúde.

Os professores e servidores da educação retornam a partir de segunda-feira, dia 1º, para atividades de formação sobre os protocolos sanitários, planejamento e comunicação com as famílias.

A prefeitura pontuou que a equipe de responsáveis pelas escolas entrará em contato com as famílias dos alunos para maiores esclarecimentos e orientações sobre o retorno das aulas nas primeiras semanas de fevereiro.

Etec

Na Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul, o retorno das aulas presenciais ainda não está previsto. Contudo, segundo o explicado, a retomada acontecerá com o revezamento de alunos. A escola segue aguardando mais orientações.

Rede Particular

No Colégio Dom Pedro II, as aulas presenciais irão começar na segunda-feira, dia 1º, seguindo o Plano São Paulo, ou seja, os alunos irão de acordo com a fase que a cidade estiver. Segundo o informado, a escola seguirá todos os protocolos de segurança e os itens de prevenção já foram providenciados, estando preparada para receber parte dos alunos a partir da data. A divisão das turmas foi elaborada pela direção da escola, seguindo os critérios pedagógicos que envolvem a formação das salas.

As aulas presenciais no Colégio Externato também irão voltar na segunda-feira, dia 1º, Conforme o informado, foi autorizado a volta das aulas presenciais com 35% da capacidade de alunos. Segundo explicou a direção da escola, será dividido entre uma turma na escola com o professor e outra turma em casa online, porém também ao vivo, como foi em 2020. Na semana seguinte, as turmas inverterão.

O Colégio Vitória Veraldi também retomará as atividades presenciais na segunda-feira, dia 1º. Durante a semana, a administração do colégio realizou uma reunião com as mães dos alunos para passar os protocolos sanitários e horários. A escola trabalhará presencialmente com parte dos alunos, apenas 35% como o definido no decreto.

No Colégio Novaera, as aulas presenciais irão retornar na segunda-feira, dia 1º. Segundo o informado pela direção, o sistema usado também será o híbrido do 6º ao 9º ano, que são salas com mais de 10 alunos e irá apenas metade, cerca de nove ou oito alunos. A administração do colégio pontuou que não há espaço para colocar todos os alunos dentro da norma de 1,5 m de distanciamento.

Nesse modelo, em uma sala de 18 alunos, por exemplo, a escola trabalhará com números ímpares e pares, ou seja, na segunda-feira, irá os números ímpares, e na terça-feira, os pares. Os professores estarão remotamente online com quem estará em casa e presencialmente com os que estão na sala, ao mesmo tempo.

Do jardim ao 5º ano todos os alunos irão no presencial, uma vez que todas as salas tem menos de oito alunos, quantidade de carteiras que é permitida dentro do distanciamento, então a escola conseguirá retomar com todos sem passar do limite permitido.