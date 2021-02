Homem foi preso após ameaçar a própria mãe com facão

Após ameaçar a própria mãe com um facão, homem foi preso na terça-feira, em vargem. A equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre mãe e filho, na terça-feira, dia 26. No local, a vítima contou ter sido ameaçada de morte por seu filho, que utilizando-se de um facão disse que a mataria caso ela não fosse embora de casa.

A mulher deixou claro que gostaria de representar contra o filho e convidou a equipe da PM para entrar na residência, onde foi localizado no quintal, debaixo de uma cadeira, o facão utilizado pelo suspeito.

Segundo a polícia, no interior da casa, o rapaz estava agitado e a todo momento dizia para sua mãe que se ele fosse preso por causa dela ‘a situação não ficaria assim’. O rapaz estava agressivo, então os policiais disseram que foi necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão determinou a prisão do suspeito pelo crime de ameaça e violência doméstica.