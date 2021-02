A coluna Momento Pet dessa semana tem como estrela o vira-lata Thor, que desde o ano passado se tornou um grande companheiro da professora de natação Cidinha Ranzani.

Filho da cachorrinha Mel e pai desconhecido, como brinca a professora, Thor foi entregue para um dos sobrinhos de Cidinha, que iria levá-lo para sua fazenda. “Como tinha que tomar algumas vacinas, foi ficando em casa. Acabou de tomar as três doses e acabou que não deixei levá-lo”, contou.

“Na verdade, foi um presente. Thor é ligado nos 220 volts, ativo, inteligente, carinhoso, mas arteiro. Adora mexer nos vasos de plantas de minha mãe. Faz aula de adestramento, vai ao petshop toda semana e gosta de brincar com seus amiguinhos Tobias, Bolero e a Tuca, além de sua priminha Cacau”, disse Cidinha.

Ela contou ainda que Thor tem muito medo de trovão, rojão e da sua irmã Eva, que é muito nervosa. Mas ele gosta muito de receber visitas e como animalzinho de uma professora de natação, Thor já aprendeu a nadar.

Entre os mimos, o cachorrinho toma água de coco três vezes por semana e adora comer pedaços de maçã e pera. “Gosta de ganhar brinquedos e faz da minha sala um playground”, disse Cidinha.

A professora contou também que Thor adora viajar. “Fui acampar e ele virou a atração do camping. Todos passavam pela nossa barraca para vê-lo e brincar. Como digo, ele é um verdadeiro lord. Faz parte da família”, disse, comentando que um de seus alunos, o Pedro, o chama de Thor Ranzani.

“Deixo às vezes de fazer algumas coisas para ficar com ele. Toda vez que chego, a primeira coisa que faço é brincar. É uma festa. Ele sabe que vai ganhar petisco. Como faz bem para o coração e para a lama” afirmou a professora.

Ela conversou com a reportagem na terça-feira, dia 16. “Hoje, dia 26 de janeiro, Thor está completando 11 meses. Li essa frase, não me lembro onde: quanto mais conheço as pessoas, mais amo meu cão Thor”, finalizou.