Novo presidente do Tênis Clube, Hugo Cossi fala sobre planos para o biênio 2021-2022

A nova Diretoria administrativa do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul para o biênio 2021/2022 foi eleita em novembro e assumiu no início de janeiro, tendo o advogado Hugo Cossi como presidente.

Além dele, compõem a diretoria Paulo Celso da Costa como vice-presidente, João Pedro Marini como 1º tesoureiro, Denilson Fonseca Fracari como 2º tesoureiro, Rodrigo Soares como 1º secretário, Juliana Leandrini como 2º secretária, Regina Dutra Corali como diretora cultural, Denilson Donizete Asnaldo como diretor administrativo, Ari Renesto como diretor social e Wilian Elídio da Silva como diretor de esporte.

A nova composição do Conselho Deliberativo do biênio conta com Felipe Castello Carril, Márcio Aliende Rodrigues, Regis Alessandro Dotta, Marcus Vinícius B. Ferrari, Cristiano Ribeiro, Juliana Cossi B. Ferrari, Valdecir de Andrade, Marcelo Antônio Fernandes, Marcos Antônio Rabello, Arnaldo Lodi Filho, Tiago Argento Galbier, Anderson Aparecido dos Santos e Carlos Roberto Tapis.

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou o presidente Hugo Cossi para saber os planos para o Tênis Clube para este ano. Segundo ele, a diretoria do biênio está assumindo para buscar fazer valer a missão do espaço. “Que é a promoção de uma cultura de bem estar a todas associadas e associados, valorizando a prática de esportes e a convivência harmônica no ambiente do clube e, ainda, reafirmar a sua posição como sendo um lugar seguro e acolhedor para associadas, associados e suas famílias”, disse.

Ele pontuou que a atual diretoria, ainda, tem a visão para o futuro de que o Tênis Clube não só se reafirme como sendo um local de convivência harmônica, de desenvolvimento da cultura dos envolvidos e da prática de esportes, como ser um local de referência na cidade como sendo o melhor local de lazer, de prática de esportes, de entretenimento e de divulgação da cultura e, assim, contribuir para o desenvolvimento pessoal de todos. “Buscaremos formar, com nossos funcionários e as associadas e associados a valorização da ética, respeito, solidariedade e transparência para com todas e todos”, comentou.

Diante desse contexto que querem nortear a gestão, Hugo informou os planos para este ano. “Buscaremos em 2021, em primeiro lugar respeitar todas as normas e protocolos de proteção ao Covid-19 e, para tanto, já realizamos uma reunião com o prefeito municipal Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e solicitamos no Clube, a presença de técnicos da Vigilância Sanitária do município para avaliar nossas dependências e, ainda, orientar nossas funcionárias e funcionários de como agir neste momento delicado e, assim, preservar a saúde e integridade de todos que frequentem o clube”, explicou.

Segundo o presidente, os protocolos serão rigidamente seguidos. Ele falou sobre os desafios para este ano. “Os desafios são, nesta ordem: garantir e preservar a saúde e integridade de todos que frequentarem o Clube com respeito e obediência a todos os protocolos de proteção contra a Covid-19; convidar as associadas e associados que estão afastados a frequentar novamente o Clube, com o respeito a todos os protocolos; buscar novos sócios e realizar uma gestão financeira séria e transparente que possibilite que o Tênis Clube consiga enfrentar esse momento tão delicado da nossa economia”, informou.

De acordo com Hugo, os associados poderão usufruir no Tênis Clubes de todas as atividades que possam ser realizadas com o respeito aos protocolos de saúde e segurança, que já estão sendo praticados em Vargem. “Como a reabertura gradual e segura do restaurante, a liberação gradual e segura das quadras e atividades de tênis, a reabertura gradual e segura da academia e atividades com os professores, a reabertura gradual e segura da piscina, bem como outras atividades que possam ser realizadas com absoluto respeito as normas de saúde e segurança”, contou.

O presidente reforçou que o clube é uma entidade importante para todos e ressaltou a importância da presença dos associados em um momento como esse de pandemia. “O espaço divulga e reforça a necessidade da prática de esportes, da convivência harmônica e divulgação de nossa cultura com a realização de eventos no local. Ademais é importante ressaltar que várias gerações já passaram sua infância, adolescência e começo da vida adulta frequentando suas dependências, onde fizeram amizades, reforçaram as já existentes e, ainda, praticaram esportes e desenvolveram uma convivência pacífica”, disse.

“Eu mesmo, na minha infância e adolescência fui um frequentador assíduo do Tênis Clube, onde aprendi a nadar, a jogar futebol, fiz várias amizades e fiquei em um local protegido, onde meus pais sabiam que eu estaria seguro. Desta forma é de suma importância que as associadas e associados, mesmo os afastados, que possam ajudar o Tênis Clube a enfrentar esse momento de dificuldade financeira e, assim, preservar um patrimônio que é de todos nós”, completou.

Hugo aproveitou a ocasião para fazer o convite aos associados. “Convido a todas as associadas e todos os associados que possam nos ajudar a fazer valer a missão e visão do Tênis Clube e, assim, unidos, possamos manter o local para que as próximas gerações possam usufruir de suas dependências”, finalizou.

Hugo Cossi com sua esposa Carolina