Tentou furtar casa na Santana e foi pego pela PM

Na terça-feira, dia 26, durante o patrulhamento, a equipe da Polícia Militar de Vargem composta pelo 2º sargento Márcio Henrique, cabo Thomaz e soldado Amauri, se deparou com uma aglomeração de pessoas defronte a uma residência, na Vila Santana.

Neste instante, a Central da Pm comunicou um furto em andamento na residência em que a equipe estava. O portão da casa estava trancado com cadeado e no interior estava um rapaz já conhecido nos meios policiais pelo crime de furto.

A equipe pulou o muro de cerca de 2,5 metros de altura e realizou a abordagem. O rapaz demonstrava claros sinais que tentaria uma fuga, pois estava nervoso e gritava que não seria preso porque não roubou nada, desta forma foi necessário o uso de algemas, conforme destacou a PM.

Com a chegada da vítima, os policiais iniciaram uma vistoria na residência. Assim, foi possível perceber que uma janela lateral da casa, que dá acesso para um dos quartos, estava aberta, sendo certo que a vítima informou que ela estava fechada. No entanto, não havia sinais de arrombamento na janela e a residência estava trancada.

Jogado no quintal, havia um bambu que era utilizado para suspender o varal. Segundo o informado, provavelmente o rapaz estava utilizando para “pescar” objetos de dentro do quarto. Atrás da máquina de lavar havia um pequeno rádio, sendo que a vítima prontamente informou que o rádio estava sobre uma prateleira sobre o tanque, sendo certo que o autor abandonou o rádio em uma tentativa frustrada de furto.

Na Delegacia, o rapaz recebeu de prisão em flagrante. O rádio foi devolvido à vítima.