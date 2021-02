Tadeu Fernando Ligabue

Década de 70, clima de ditadura militar no Brasil, tínhamos poucas referências aqui em Vargem Grande do Sul do que acontecia no país e no mundo. Goiaba foi uma das pessoas que com seu jeito irreverente, ligado na Contracultura, universitário da USP de Ribeirão Preto, onde cursou enfermagem, nos trouxe um pouco de luz no tocante a novas músicas, o que se produzia no cinema brasileiro, fotografia e mais coisas ligadas ao mundo da arte.

Não que fosse um artista em si, mas foi um disseminador de novas ideias e atitudes, pelo menos junto a algumas pessoas que procuravam pensar um pouco fora do contexto da época do “Brasil, ame-o ou deixe-o”. Tive pouco contato com José Luís Avanzi (Goiaba), era mais jovem e ele era de outra turma, sete anos mais velho.

Meu contato maior era com seu irmão, o Tiãozinho, que era amigo do Sebastião Nikimba, que conhecia o Mito Cipola, que era ligado ao Muterle, ao Sebastião Miranda, ao Marco Aurélio Perroni, a Cristina Bedin, a Zezé Miranda, a Dôra Avanzi e por aí formava-se um cordão de pessoas que comungavam com alguns ideais ligados à política, às artes, música, cinema, fotografia, leitura, jornalismo.

Vargem Grande na época tornava-se pequena para quem queria ter mais conhecimento, estudar fora era a opção. Éramos jovens e o mundo se descortinava para nós e São Paulo nos chamava com mil promessas. A maioria foi para a capital paulista e por lá permaneceu, eu fui e voltei para Vargem Grande do Sul lá pelo final da década de 70.

Das minhas lembranças do Goiaba, ainda guardo com carinho o álbum de foto do meu casamento com a Fátima em 1981, que ele gentilmente fotografou com a esposa Célia Ranzani. Depois a política foi nos afastando, pouco ou quase nenhum contato mais tivemos.

Mas, quem conviveu mais com o Goiaba, certamente pode desfrutar de todo o seu conhecimento, de tudo que manjava de música, cinema, além do seu lado voltado para uma vida mais junto à natureza. Certamente foi esposo dedicado, bom pai e um vovô querido, fase que agora nós, que éramos jovens em 70, estamos a vivenciar.

Foi com surpresa que tomei conhecimento que estava com a Covid-19, que eu saiba, era até recatado e não se expunha muito e foi com tristeza que recebi a notícia de sua morte. Que tenha uma boa acolhida no céu.