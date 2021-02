Prefeita com Covid-19

A prefeita Maria Teresinha de Jesus Pedrosa (DEM), de São João da Boa Vista, testou positivo para a Covid-19. Segundo o informado pela assessoria de comunicação da prefeitura da cidade vizinha, ela teve dores de cabeça, dor no corpo e tosse, na noite de quarta-feira, dia 27. Seu teste foi realizado na manhã da quinta-feira, dia 28. Conforme o relatado, ela está se sentindo bem e seguirá em sua residência, de quarentena.

Hospital sem provedor

Mais uma vez a eleição para a provedoria do Hospital de Caridade não teve nenhuma chapa inscrita. A atual diretoria, que tem os empresários Wagner Cipolla como provedor e Wilson Secco, como vice, além dos conselhos Fiscal e Deliberativo encerraram o mandato no dia 31 de dezembro, mas atendendo a um pedido do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), concordaram em ficar até o dia 31 de janeiro, enquanto se buscava uma solução, uma vez que pelo Regimento Interno da entidade, caso não seja eleito provedor, cabe ao prefeito nomear um interventor para a entidade. A Gazeta apurou que o ex-provedor Jair Gabricho estava auxiliando na busca por uma solução a essa situação no hospital e é o nome que o Executivo quer na condução da entidade.

Quem quer ser provedor?

Já é um problema recorrente a falta de candidatos a concorrer ao cargo de provedor do Hospital de Caridade. A função exige uma grande habilidade de gestão, de relação com pessoal, de buscar recursos para cobrir déficits mensais e tudo isso sem ganhar nenhum tostão. Aliás, ainda responde com seus bens, qualquer problema jurídico ou administrativo em que houver erro de conduta na sua administração.

E os salários

Se em janeiro houve atraso de quase 10 dias no pagamento dos trabalhadores do Hospital de Caridade justamente pela necessidade burocrática da prorrogação do mandato da Mesa Diretora, muito provavelmente a nomeação de um interventor acarretará novos procedimentos burocráticos e por consequência, um novo atraso nos pagamentos. A torcida é para que além de se chegar a uma solução rápida para a diretoria da entidade, essas etapas sejam superadas rapidamente para que os funcionários não sejam, mais uma vez, prejudicados.

Em São Paulo

No dia 20, quando participou de várias reuniões em São Paulo, Amarildo participou de audiência com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Na ocasião, foi tratada a instalação do Poupa Tempo no município. Também foi solicitado recursos para o Hospital de Caridade e para o Conderg.

Poupatempo

A instalação do Poupatempo não deve demorar, uma vez que já foi publicado no Jornal Oficial do Município o contrato de locação do imóvel que receberá a unidade, está localizado na esquina da rua Silva Jardim com a Cel. Lúcio.