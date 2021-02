Amarildo nomeia cargos de confiança

Em portarias publicadas na edição desta quinta-feira, dia 28 do Jornal Oficial do Município, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) nomeou diretores, coordenadores e demais pessoas para integrarem os cargos comissionados da gestão 2021-2024. A maioria da dos diretores que estava com Amarildo até o ano passado foi mantida.

Carlos Rabelo de Andrade volta a dirigir o Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (Dsur), Maria Helena Zan assumiu mais uma vez como diretora de Saúde, José Tomaz de Andrade permanece na direção do Almoxarifado. O Departamento de Finanças tem mais uma vez Moacyr Rosseto como diretor.

Ricardo Bisco foi mantido como diretor de Obras e Renata Taú como diretora de Educação. Talita Moraes segue como diretora de Administração. Luís Carlos Garcia ocupa mais uma vez o cargo de Diretor Municipal de Esportes. Fábio Costa foi nomeado novamente como diretor de Convênios. Márcia Aparecida Ribeiro Iared segue como Diretora de Cultura e Turismo. Apesar de ainda não ter sido publicada a portaria, a Gazeta apurou que Melissa Ranzani volta como diretora de Meio Ambiente.

Eva Vilma da Silva Rodrigues, segue como diretora da Ação Social e Klabin Romero, como superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE).

Mudanças

Entre as únicas mudanças, estão nomes que já faziam parte da equipe anterior de Amarildo, mas que passam a atuar em novas funções neste mandato. Como Juliano Scacabarozi, que foi nomeado como diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. Celso Bruno assume o Departamento de Planejamento. Rosângela Barion foi nomeada chefe de gabinete de Amarildo



Segurança

Rogério Bocamino, que foi subcomandante da Guarda Civil Municipal na gestão anterior, foi nomeado para comandar o Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran).

A GCM terá como comandante Marco Antônio da Silva, que dirigia a corporação na gestão anterior de Amarildo. Flávio Dei Agnoli, que foi o diretor do Desetran, assume como subcomandante da GCM.

A GCMs Luciana Fermoselli foi nomeada inspetora e foram nomeados subinspetores Charles Cruz, Luís Eduardo Schweter Pinto e Márcio Arrigoni, Paulo Sérgio Alves.

Outros cargos

Também foram publicadas diversas portarias com nomeações de assessores e coordenadores. Ainda foram nomeados os diretores das escolas públicas municipais, coordenadores pedagógicos e vice-diretores.