Apresentado projeto para solucionar erosão

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) participou de audiência na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Meio Ambiente, no dia 21, com o secretário de infraestrutura, Marcos Rodrigues Penido e o deputado estadual Barros Munhoz (PSB) para tratar do problema da voçoroca, a grande erosão próxima aos Conjuntos Habitacionais Alceu Morandin e Antônio Ribeiro Filho, as Cohabs V e VI.

Durante a reunião o secretário através do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) apresentou um anteprojeto de recuperação, para ser analisado pelas partes. De acordo com o informado por Amarildo, após análise do Departamento de Obras será agendado uma nova reunião para buscar a conclusão do projeto.

Também participaram da reunião o diretor de obras, Ricardo Luis Leonetti Bisco e o servidor Cristian Ricardo Rigamonte. “Agradecemos ao Deputado Estadual Barros Munhoz pelo empenho na busca de solução deste sério problema”, disse Amarildo.

Problema antigo

A erosão teve início com as obras dos conjuntos habitacionais, na primeira gestão de Amarildo, após o direcionamento da rede de águas pluviais para um terreno nas proximidades. A água passou a carrear o solo, causando a erosão. O buraco foi aumentando e passou a ameaçar as residências das Cohabs, inauguradas anos depois.

A situação foi denunciada pelo dono da propriedade rural que foi atingida pela erosão e que teve açudes completamente aterrados, conforme reportagens da Gazeta de Vargem na época. A situação também chegou à Câmara Municipal, denunciada pelo então vereador José Roberto Rotta na gestão do prefeito Itaroti.

Sem recursos financeiros para realização da recuperação da voçoroca que ameaça as casas próximas ao local, o prefeito Amarildo desde que voltou a assumir a administração em 2017, se reuniu por diversas vezes com autoridades estaduais de vários seguimentos para resolver o problema.

Após muitas reuniões uma primeira etapa da obra foi realizada em 2019, pela empresa BMC Engenharia e Construção Ltda., que foi contratada através de processo licitatório realizado pela Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos por meio do DAEE, cujo objeto foi execução de obras de controle de erosões, 1ª etapa de obras – desvio de águas pluviais na Vila Esperança, no valor de R$ 1.425.977,82. Nesta primeira etapa foi realizada a canalização das águas pluviais para interromper o processo de desbarrancamento da voçoroca o próximo passo é recuperação do local.

Prefeitura

A Gazeta questionou a prefeitura sobre o que consiste o anteprojeto apresentado, quais são as próximas etapas da obra, o orçamento estimado, prazos para início e conclusão, mas até o término desta edição, não recebeu resposta.

Fotos: Prefeitura