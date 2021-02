Estelionatários estão usando endereço em Vargem para aplicar golpe de venda de carro

Um golpe tem sido aplicado há alguns dias pela Internet e já deve ter feito muitas vítimas em várias cidades. Carros e motocicletas são anunciados em site de venda especializados, mas a empresa não existe e o pior, está informando às vítimas um endereço fictício em Vargem Grande do Sul. O cliente negocia, faz o depósito para o pagamento e na hora de retirar o veículo, não consegue mais contato com o vendedor.

No dia 29 de janeiro, uma das vítimas procurou a Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul. Segundo informou o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o comprador, residente na cidade de Taguaí, próximo à divisa entre São Paulo e Paraná, adquiriu um Fiat Uno 2007/2008 no dia 27, efetuou o pagamento de cerca de R$ 9 mil e ao vir para Vargem buscar o veículo, percebeu que no endereço informado, na Avenida Sargento Cassiano, não havia nenhum estacionamento de venda de carros.

Ele ponderou que os criminosos devam ter feito outras vítimas, que ao perceberem o golpe, provavelmente registraram a ocorrência no município onde moram.

Nesta quarta-feira, dia 3, a Gazeta de Vargem Grande foi procurada por um homem que estava concluindo negócio com os estelionatários. Ele entrou em contato com a reportagem, pois passou a desconfiar da empresa, que pedia um valor considerado baixo por uma motocicleta. Ao ficar sabendo que na cidade não havia empresa com aquele nome, o consumidor desistiu da compra.

Uma empresária que possui um estabelecimento na mesma avenida que os golpistas estão usando como sendo o endereço do estacionamento, comentou com a Gazeta que há alguns dias passaram a entrar em contato em seu comércio pedindo informações sobre a existência dessa venda de veículos. A empresária contou que entre ontem e hoje a procura se intensificou, inclusive com pessoas procurando o estacionamento pessoalmente, informando que já haviam depositado até 60% do valor pedido pelo veículo. Ao perceberem que não havia nenhum estacionamento pelo local, descobriam que tinham sido vítimas de um golpe.

Empresa

A Gazeta também foi procurada por um empresário de São Sebastião da Grama, que informou que os golpistas estão usando irregularmente o CNPJ e o nome de uma empresa que é de sua propriedade. Ele registrou no início da tarde dessa quarta-feira, dia 3, um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Grama, no qual comunica que tomou conhecimento que terceiros estão usando o nome e o CNPJ de sua empresa para realizar a venda de carros.

Ele disse ainda que foi criado um site, o www.ttveiculossp.com, no qual é divulgado um número de telefone (19) 2042-2338 e um endereço, como sendo na Av. Sargento Cassiano, 1241 – que não existe.

Ao acessar o site, é informado que o endereço eletrônico está em manutenção, mas lá contam o endereço fictício e o telefone que ao ser acionado, chama até cair numa secretária eletrônica. Junto aos dados de contato exibidos na página da Internet, está escrito: “Venha nos visitar e saia dirigindo seu carro novo”.

Atenção

O delegado Antônio Carlos Pereira Junior alertou a quem esteja procurando carro ou moto em sites de venda que se atentem aos valores, aos dados fornecidos e que evite fechar negócio sem antes ir ao local de venda dos veículos.