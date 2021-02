Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Benedito de Almeida, aos 77 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Deixa a esposa Olinda Barbiere de Almeida; os filhos José, Cássio, Márcia, Silvania, Benedito, Gilmara, Elisângela e Daniele; as noras Silvia, Rosângela e Rosa; os genros Luís, Valdecir, Marcos, Gaspar e Tadeu; os netos Cleber, Amanda, Andreza, Andrei, Andrete, Carolina, João Vítor, João Pedro, Jean, Mateus, Lucas, Tiago, Gabriel, Maria Gabriela, Michele, Joselaine, Felipe, Kátia e Karina; e os bisnetos Andresiane, Miguel, Marcos Vinícius, Alice, Isaque, Maria Clara, Gustavo, Vítor Hugo, Artur, Maria Fernanda e José Fernando. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Célia Regina Aniceto Roque, aos 46 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Deixa o marido Ivan Donizete Roque; os filhos Tatiane, Mateus e Ariele e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ione Ferreira Bernardo de Sousa, aos 58 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Deixa o marido Francisco Bernardo de Sousa; os filhos Lucas e Luciene; o genro Eduardo; a nora Caroline e os netos Vinícius, Gustavo e Artur. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Simone Aparecida Barros Ribeiro, aos 33 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Deixa a mãe Aparecida Donizete Marçal; o marido Natal de Jesus Ribeiro; os filhos Breno, Kauan, Israelita e Artur; os irmãos Henrique, Lucas, Taís e Jéssica e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Therezinha Pereira da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Viúva de Joaquim Cassiano; deixou os filhos Marcelo, João Carlos, Rosemeire e Ivani; os genros Eugênio e Francisco; a nora Valdirene; os netos Otávio, Alisson, Jeferson, Leandro, Bruno e Thaís; os bisnetos Heitor, Daniel, Vítor, Miguel, Thauani e Apolo Francisco. Seu sepultamento aconteceu no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valdemar Gomes de Oliveira, aos 77 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Deixou os filhos Gilberto, João, Juliana, Márcia, Joana e Elizabete; os genros Jonas e Lúcio; a nora Tereza; os netos João Vítor, Vítor Hugo, Daiane, Davi, Maria, Letícia, Otávio, Louis, Ruan, Felipe, Leonardo, Andreza, Michele, Tamires, Miriam, Schirley, Diego e Jonata. Deixou ainda os bisnetos Otávio Júnior, Melinda, Micaeli, Raissa, Radasa, Ana Luísa, Valentina, Aghata e Vítor. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Viviane Palma Avansi, faleceu nesta terça-feira, dia 26, aos 36 anos de idade, no Hospital de São José do Rio Pardo onde estava internada em tratamento. Era profissional na área de educação física, atuou em Vargem e outras cidades. Era filha de Lina Maria dos Santos Palma e Lúcio Cláudio Avansi – o conhecido Geada, já falecido. Deixa o namorado Marcelo; a irmã Marcela, o cunhado André e os sobrinhos Lucas e Júlia. Seu velório aconteceu nesta terça-feira, no Cemitério da Saudade, seguindo na quarta-feira, dia 27, para o Crematório Municipal de Campinas.

O promotor de Justiça Vagner Sebastião Chiamenti, faleceu no domingo, dia 10, aos 69 anos de idade, em São Sebastião da Grama, onde residia. Durante sua carreira como advogado ele atuou em Vargem Grande do Sul e outras cidades da região. Quando da criação da 23ª Subseção da OAB de Vargem Grande do Sul em 27 de março de 1984, ele foi eleito vice-presidente. Segundo consta no portal da Subseção, na época de sua criação 22 advogados se reuniram para eleger a primeira diretoria, que foi composta por Roberto Alexandre Ferrari (presidente), Vagner Sebastião Chiamenti (vice-presidente), Pedro Aparecido Tatoni (secretário-geral) e Luiz Francisco Feijão Teixeira (tesoureiro). A instalação da 23ª Subseção da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil ocorreu em 30 de outubro de 1984, com sede na rua XV de Novembro, 547, Centro.

A reportagem do jornal apurou que após passar no concurso para a Promotoria Pública, Vagner atuou em São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde durante os anos de 1988 e 1989. Atuou também em São João da Boa Vista, Limeira e em São Paulo no Fórum João Mendes Júnior, na área criminal. Deixou a esposa Vera Lúcia Bertoletti Chiamenti, os filhos Fernando Henrique, nutricionista e Maria Fernanda, estudante de medicina.

Seu sepultamento aconteceu no dia 10, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Viviane Palma Avansi faleceu nesta terça-feira, dia 26, aos 36 anos de idade, no Hospital de São José do Rio Pardo onde estava internada em tratamento. Foto: Arquivo Pessoal

O promotor de Justiça Vagner Sebastião Chiamenti, faleceu no domingo, dia 10, aos 69 anos de idade, em São Sebastião da Grama, onde residia. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Simone Aparecida Barros Ribeiro, aos 33 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Ione Ferreira Bernardo de Sousa, aos 58 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Valdemar Gomes de Oliveira, aos 77 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Therezinha Pereira da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Célia Regina Aniceto Roque, aos 46 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal