Judô Jita Kyoei abre 40 vagas gratuitas para novos alunos

Estão abertas as inscrições para aulas de judô gratuito da Jita Kyoei, do sensei Marco Aurélio Lodi. “Judô com qualidade seguindo os protocolos sanitários e de distanciamento”, explicou. Somente neste ano, foram 70 vagas abertas.

De acordo com o sensei, o Projeto Social Jita Kyoei de Judô oferece aulas gratuitas para todas as idades, com início nesta segunda-feira, dia 1° de fevereiro.

“Estamos dando oportunidade para todos aprenderem judô conosco. Todos treinam de máscara, sem contato físico por enquanto e com nosso protocolo de desinfecção. Neste período é importante que as crianças e adolescentes que ficaram tanto tempo “presos” em suas casas possam praticar esporte de qualidade com a equipe Jita Kyoei. Judô é um instrumento maravilhoso para a saúde, desenvolvimento, auto estima e disciplina. Estamos realizando nosso trabalho social desde 2013, e agora em 2021 pretendemos abrir 70 vagas gratuitas para novos alunos”, comentou o sensei Marco Aurélio.

Aulas

Para Crianças de 3 a 6 anos, as aulas são às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h30 e às 15h. Para Crianças de 7 a 12 anos, as aulas também são às segundas, quartas e sextas, mas às 9h30 e às 16h e para adolescentes entre 12 e 17 anos, às segundas, quartas e sextas às 16h. Para Iniciantes de 4 a 11 anos as aulas são às terças e quintas-feiras, às 18h.

Inscrições

As vagas são limitadas e é preciso fazer reserva pelo WhatsApp (19) 98212-9527. O Instituto Jita Kyoei fica à Rua Sete de Setembro, 378, no Centro, próximo ao CRAS e Assistência Social.