Paróquia de Sant’Ana terá novos padres

Após 19 anos como líder da Paróquia de Sant’Ana, o Padre Paulo Roberto Valim dos Santos será transferido para a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu. Padre Denis Crivelari, que também atua na Paróquia de Sant’Ana desde o início de 2019, também sairá. Ele foi designado para a Paróquia de Santa Luzia, em Mococa.

Padre Carlos Eduardo Dobies assumirá a Paróquia de Sant’Ana, em Vargem e terá como vigário Hélio Marcos Riciati. As transferências em toda Diocese, atingindo 34 padres ao todo, foram anunciadas na terça-feira, dia 26, e terão início ainda em janeiro.

À Gazeta de Vargem Grande, padre Denis comentou sobre a transferência. “Fomos transferidos para outras comunidades paroquiais em nossa diocese. Tive oportunidade de ficar dois anos e, padre Paulo 19 anos na Paróquia de Sant’Ana. Posso dizer com a maior tranquilidade que esse período vivenciado nessa comunidade paroquial foi marcado pela acolhida e pelo amor”, disse.

Padre Denis recordou que desde que chegou na cidade, foi amado pela população. “Aos poucos, pude mostrar a comunidade quem sou e realizar meu ministério de forma a mostrar qual é o objetivo de minha missão. Conhecer as pessoas, as famílias e tudo o que compõe uma paróquia vai fazendo que a cada passo possamos realizar em nossa missão e vocação”, falou.

Para o vigário, despedir sempre é uma tarefa difícil. “É um misto de alegria e tristeza. Mas também de render graças àquele que nos trouxe aqui (Deus) o mais belo louvor pela oportunidade que ele nos concede. Ouvi uma frase entre muitas manifestações que dizia o seguinte ‘a distância pode separar dois corpos, mas não dois corações’. Afinal de contas só se sente saudades daquilo que é bom”, comentou.

Ele deixou uma mensagem aos fiéis de Vargem. “Sou enviado a Paróquia de Santa Luzia com o coração aberto à Graça de Deus. Sei que Ele me sustentará nessa missão. Gostaria de dizer aos amados paroquianos que há dois anos cheguei aqui sem conhecer ninguém e hoje saio levando a todos em meu coração. Rezem por nós. Deus abençoe a todos vocês. Gratidão a Paróquia de Sant’Ana”, completou.

A posse do padre Denis será no dia 14 de fevereiro, às 19h, na paróquia Santa Luzia, em Mococa. A do padre Paulo será no dia 11 de fevereiro, às 19h, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu.

A Gazeta de Vargem Grande irá publicar a entrevista com o Padre Paulo em sua próxima edição.

Padre Paulo Valim está há 19 anos em Vargem. Foto: Paróquia de Sant’Ana