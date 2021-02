Projeto Social Bushido de Judô realiza treinamento ao ar livre

A Associação Bushido de Judô de Vargem Grande do Sul, sob o comando do sensei Daniel Garcia, realizou um treino ao ar livre, na praça do Cristo Redentor, que fica ao lado do DoJô do Projeto Social Bushido de Judô, que tem a parceria com a prefeitura de Vargem Grande do Sul e contou com aproximadamente 40 judocas, todos de máscaras e mantendo o devido distanciamento.

“Estamos fazendo os treinos online já há vários meses e resolvemos fazer esse treino ao ar livre em um espaço aberto com todo o cuidado para podermos reencontrar nossos alunos e matar um pouco da saudade. Acredito que possamos voltar para o nosso Dojô com os treinos presenciais agora em fevereiro, só estamos dependendo da liberação da prefeitura, enquanto isso continuaremos com os treinos online e treinos ao ar livre, nosso próximo treino será na represa de nossa cidade”, disse o Sensei Daniel Garcia ao boletim O Sotogari.

A Associação Bushido de Judô Kodokan e Projeto Social Bushido tem como coordenador o sensei Daniel Garcia que conta com a ajuda dos senseis Rafael e Gabriel Casagrande.

O projeto beneficia mais de 150 alunos cadastrados entre crianças, adolescentes e adultos e conta com uma equipe de competição com 50 atletas federados pela 8ª Delegacia Regional Oeste.