Representantes do Sebrae visitam Divinolândia e Grama

O prefeito de Divinolândia, Padoca, o vice-prefeito Paulinho e vereadores receberam a visita dos representantes do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas. Estiveram presentes Guilherme Campos, diretor administrativo e financeiro do Sebrae, Marcos Kremer, gerente regional, João Luís, consultor e os representantes da FGV, Mario Vitale e Sergio Del Biachi Junior.

Na reunião, foram abordados o atual cenário econômico, os reflexos causados pela pandemia da Covid-19 e da necessidade de um plano de retomada pós pandemia, objetivando um reequilíbrio financeiro, com foco na geração de emprego e renda.

Foi solicitado apoio do Sebrae e da FGV para a capacitação dos produtores rurais do município, para que possam vender diretamente seus produtos da agricultura para o poder público municipal; a manutenção e ampliação de programas educacionais de empreendedorismo em todas as escolas da rede pública municipal e a implantação do Posto de Atendimento “Sebrae Aqui” em Divinolândia, objetivando a capacitação e orientação da classe empresarial do município.

Em Grama

O diretor do Sebrae-SP, Guilherme Campos, também esteve na prefeitura de São Sebastião da Grama, onde foi recebido pelo prefeito Zé da Doca. O intuito da visita foi reforçar a parceria já existente, e aproximar ainda mais os serviços do Sebrae, via prefeitura, dos microempreendedores.

“Foi uma conversa produtiva para melhorarmos ainda mais o serviço de apoio à atividade empresarial, principalmente neste período de pandemia, momento que os empresários necessitam de maior apoio para se reinventar”, disse o prefeito Zé da Doca.

Em São Sebastião da Grama, o Sebrae e a Prefeitura mantêm diversas parcerias de suporte aos micro e pequenos empreendedores, como cursos de capacitação e orientação, além de serviços como o Sebrae Aqui.

Comitiva foi recepcionada em Divinolândia. Foto: Prefeitura Municipal de Divinolândia