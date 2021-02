Subtraiu folha de cheque e foi preso em Divinolândia

A Polícia Militar de Divinolândia foi acionada pela vítima na sexta-feira, dia 22, que relatou que teve uma folha de cheque no valor de R$ 500,00 furtada de dentro de sua residência e que havia tido informações de comerciantes que um indivíduo estava tentando efetivar compras no comércio local utilizando desta folha de cheque.

Os policiais intensificaram o patrulhamento na área central do município e próximo a uma padaria, encontraram um suspeito, que estava em posse da folha de cheque subtraída na residência da vítima e mais dois cartões de crédito de propriedades distintas.

Os PMs foram informados que o autor havia tentado fazer compras em diversos estabelecimentos de Divinolândia utilizando-se do cheque da vítima e dos cartões localizados.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Divinolândia, onde foi detido por furto, ficando à disposição da Justiça.