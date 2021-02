Atrizes de Vargem estreiam série na TV

Laura Dameto será Martina

As atrizes vargengrandenses Laura Dameto e Lauren Bueno estão no projeto Imagine A Série, que estreia neste sábado, dia 6, a partir das 12h30 no SBT, uma minissérie que trata de assuntos importantes na infância, pré-adolescência e adolescência. O projeto será exibido também pela VTV Campinas e na TV Poços, a partir das 15h.

Imagine conta a história de três diferentes núcleos: sexto ano do ensino fundamental, oitavo ano do ensino fundamental e segundo ano do ensino médio. Segundo o divulgado, no ano de 2020, no colégio Reinaldo di Sant’Ana (nome do dono, diretor e professor do colégio, mais conhecido como Rei) os alunos enfrentam conflitos atuais e modernos da adolescência. A solução de tudo está na imaginação. Pela sinopse, Lauren será Miriam e Laura viverá Martina.

Lauren Bueno será Miriam

Toda a gravação foi feita aos finais de semana e contou com a direção geral de Bruno Stuani, com mais de 13 anos de experiência na área de Comunicação, atuando em pequenas e grandes empresas, tais como Record TV, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e Grupo Bandeirantes de Comunicação. Experiente em teledramaturgia (12 novelas e 01 seriado infantil), programas de entretenimento, produções de eventos, comerciais, reality shows e seriados, atualmente está trabalhando em “As Aventuras de Poliana”.

Veja o teaser da série Imagine