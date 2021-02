Tem início vacinação em idosos de 80 anos ou mais

Neste sábado, dia 6, tem início a vacinação contra a Covid-19 em idosos de 80 anos ou mais, pelo Departamento Municipal de Saúde. A aplicação das doses será realizada das 8h às 16h na sala de vacina do Posto de Saúde “Dr. Edward Gabrioli” na Vila Polar; ESF “Dr. Natalino Lopes Aliende” no Jardim Dolores; ESF “Dr. Arcelino Anadão” no Jardim Paulista; UBS “Dr. Nabil Zarif” no bairro Nossa Senhora Aparecida e na UBS “Dr Renato Jonas Milan”, no Centro.

Para a vacinação é necessário levar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). A Saúde pede aos familiares que realizem o pré-cadastro no Vacine Já, pelo www.vacinaja.sp.gov.br. O objetivo do pré-cadastro é agilizar o processo e o tempo de vacinação, evitando filas e aglomerações.

A prefeitura pede ainda que a população siga com os protocolos de prevenção ao coronavírus e reforça a necessidade de manter o isolamento e distanciamento social, além do uso de máscaras, a lavagem de mãos com água e sabão e a utilização de álcool gel 70%.

Próximas etapas

O jornal contatou a prefeitura para saber quantas pessoas foram imunizadas no total e qual a porcentagem de cobertura dos grupos prioritários até o momento. Além disso, a Gazeta também questionou sobre uma previsão de imunização para os profissionais citados.

De acordo com Departamento de Saúde até o momento foram vacinadas 765 pessoas, sendo 507 profissionais da saúde e 258 idosos moradores de residências comunitárias, acamados e idosos acima de 87 anos.

A primeira dose da vacina foi aplicada primeiramente nos profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente da Covid-19. Os profissionais da rede privada também começaram a receber a vacina esta semana, e já estão sendo imunizados os dentistas, auxiliares de odontologia, fisioterapeutas e assim sucessivamente, todos os profissionais de saúde da rede privada vão ser vacinados.

Casos

De acordo com o boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela prefeitura, Vargem soma até a sexta-feira, dia 5, 1.290 casos positivos da doença, sendo que 1.238 já se recuperaram. Ao todo, são 24 casos ativos atualmente no município.

A cidade registrou 26 óbitos pela doença. A primeira morte do ano em decorrência do novo coronavírus foi a do professor e enfermeiro José Luiz Avanzi, o conhecido Goiaba. Duas pessoas morreram de outras doenças, mas com a presença da Covid.

Estão aguardando o resultado do exame 61 pessoas e 67 pessoas são monitoradas em Vargem. Ao todo, 8.612 testes já foram realizados em Vargem. Seis pacientes estão internados com a doença e felizmente, não há nenhum vargengrandense internado em UTI com Covid-19.