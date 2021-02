Celular furtado foi encontrado com homem na Vila Santana

A equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri avistou no dia 4, durante patrulhamento, uma motocicleta com dois rapazes em atitude suspeita.

Os policiais identificaram o condutor, que já é conhecido nos meios policiais por diversos delitos. Ao perceberam a presença policial, tentaram fugir, mas acabaram sendo parados. Ambos traziam em seus bolsos aparelhos celulares que foram pesquisados e a informação obtida era de que constava um boletim de perda, roubo ou furto sobre telefone usado pelo condutor.

A equipe foi até a casa do suspeito para informar seus familiares sobre o ocorrido, porém não havia ninguém no local. O caso foi apresentado na Delegacia de São João, onde o celular foi apreendido e o suspeito foi ouvido e liberado.