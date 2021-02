Diretora da Educação esclareceu dúvidas sobre a volta às aulas na rede municipal

A diretora da Educação, Renata Taú, esteve presente na primeira sessão ordinária de 2021 da Câmara Municipal, que aconteceu na segunda-feira, dia 1º, transmitida online. Na ocasião, ela esclareceu dúvidas dos vereadores a respeito da volta às aulas na cidade. As atividades na rede municipal reiniciam de forma remota no dia 18, e presencialmente, segundo a diretora, a previsão é de retomada em março. No entanto, ainda não há uma data certa.

Questionada sobre o fechamento de algumas salas, ela explicou que o assunto não tem relação com a volta às aulas. De acordo com Renata, a Educação abre a quantidade de salas de acordo com as matrículas que as escolas tem. “Nenhuma sala está superlotada e nós vamos atender dentro de decreto de quantidade permitida de alunos por sala. As salas estão abertas já com número suficiente para atender os alunos matriculados”, disse.

A respeito do transporte de alunos da rede estadual, ela pontuou que acontecerá normalmente. “As escolas do Estado estão passando para nós os dias que os alunos vão para as unidades e o transporte já vai percorrer os pontos normalmente para esses alunos que vão frequentar presencialmente as aulas”, disse. Ela explicou que o Departamento de Educação já reativou o contrato com a empresa que presta esse serviço. “A partir dessa semana, sempre que houver necessidade, já vamos estar transportando esses alunos”, comentou.

Apostilas

Renata informou que o Anglo, sistema de ensino que era usado na rede municipal, não irá mais trabalhar com o setor público, atendendo com o material do Anglo, apenas escolas particulares. Com isso, foi necessário que a Educação abrisse uma nova licitação para contratar outro sistema de ensino, uma vez que não poderão mais trabalhar com as apostilas do Anglo.

“Essa licitação está em andamento, mas está prevista só para março. Porém, pedagogicamente falando, neste momento a apostila não irá fazer falta, porque vamos fazer primeiro uma revisão do conteúdo trabalhado no ano passado, para poder recuperar o conteúdo com os alunos”, disse.

Segundo a diretora, assim que as aulas presenciais retornarem na rede municipal, será feito uma avaliação diagnóstica com os alunos para ver o conteúdo que eles absorveram no ano passado e o que não, para os professores saberem de que ponto irão partir esse ano.

“Então antes de começar com conteúdo deste ano, temos que recuperar o conteúdo do ano passado para poder nivelar os alunos e aí sim introduzir o material apostilado e trabalhar o conteúdo deste ano. Então por isso não estamos muito preocupados com apostila agora, porque neste primeiro momento não vai fazer falta, não vamos usar, só revisão mesmo. Para final de março e começo de abril, se voltar as aulas presenciais, vamos começar introduzir o material de apostila, o sistema de ensino”, explicou.

Merenda

Outro tema abordado na sessão foi a alimentação dos alunos da rede municipal. Ela informou que há uma lei federal que permite que a escola doe os alimentos da merenda escolar para os alunos neste período de pandemia, por isso, a Educação oferecerá marmita. Renata explicou como essa distribuição acontecerá.

“As merendeiras já vão estar na escola, vão preparar a comida de acordo com o cardápio que eles comeriam se estivessem presencialmente na escola e nós vamos estar fornecendo a marmita para o aluno. Os pais vão retirar um ticket para a semana toda, no início da semana e, diariamente, irão retirar essa alimentação para o aluno”, informou.

Conforme pontuou, tudo isso será acompanhado pela nutricionista, de acordo com o cardápio que contém todos os benefícios de uma alimentação saudável. “Foi uma forma que encontramos de fornecer uma alimentação saudável e equilibrada para os alunos”, disse.

Ela ressaltou que a marmita será entregue só para os alunos da rede municipal, porque o Estado já estará com aulas presenciais, ou seja, as escolas estarão fornecendo a alimentação dentro da escola, não em forma de marmita.