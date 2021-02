Escolas estaduais retomam aulas presenciais na segunda, dia 8

As escolas estaduais de Vargem Grande do Sul se prepararam nas últimas semanas para a volta às aulas presenciais na cidade, seguindo os protocolos sanitários da educação etapa 1 do Plano São Paulo. A volta às aulas acontece nesta segunda-feira, dia 8.

A diretora da escola Achiles Rodrigues, Francine Godoy, explicou como as escolas vão proceder neste momento. No Achiles, que abrange alunos do 6º ao 9º ano e ensino médio, a divisão dos alunos será por cores, ou seja, cada semana do mês uma cor que irá frequentar as aulas presenciais.

Esta divisão foi feita pelos professores no Plano Letivo, que foi enviado aos pais. Em média, haverá entre 8 e 10 alunos nas salas. A escola fez cartões para que os alunos apresentem na entrada do prédio na semana deles.

Na sexta-feira, dia 29, a direção da escola fez uma reunião com os professores, onde foram repassados o protocolo a ser planejado. Na ocasião, os professores receberam kits com máscaras e protetores de rosto. No entanto, durante a semana, o planejamento escolar foi virtual.

Na última semana, a escola realizou reunião com os pais para orientarem sobre os protocolos que terão de ser seguidos. Na reunião, foi passado tudo que os alunos têm que levar para a escola. Para evitar aglomeração, a diretora explicou que entrou de cinco a seis mães por horário nas salas, mantendo distanciamento.

Segundo Francine, a escola foi adaptada de acordo com o que pede o Plano São Paulo e seguirá à risca os protocolos de limpeza e higienização do ambiente, que deve ser realizado no prédio e salas em toda troca de aula, bem como, no banheiro todas as vezes que os alunos o usarem.

Os professores fizeram, ainda, um panfleto de orientação sobre como os alunos devem se portar na escola, que foi distribuído aos pais e será dado aos alunos na volta às aulas. O protocolo sanitário que deve ser seguido é o mesmo para todas as escolas estaduais do Estado. Nesta etapa, a presença dos alunos é facultativa, ou seja, os responsáveis podem optar em mandar os estudantes para a escola. Contudo, como o explicado, a retomada das aulas não é opcional, sendo obrigatória a participação nas atividades presenciais ou remotas.

Além disso, os alunos obrigatoriamente deverão assistir as aulas do aplicativo Centro de Mídias SP quando não estiverem presencialmente na escola. Os horários de entrada, intervalo e saída serão alternados de acordo com as necessidades da escola, evitando aglomerações.

Etec

As aulas na Escola Técnica Estadual de Vargem Grande do Sul também retornam na segunda-feira, dia 8, porém de modo remoto. Os alunos devem aguardar orientação e informações referente a retomada das aulas presenciais, que segue sem data prevista.