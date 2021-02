Escondia pinos de cocaína em braço engessado em Casa Branca

Com base em denúncias que apontavam que um rapaz estaria traficando pelo bairro São Bernardo, em Casa Branca, a Polícia Militar realizou patrulhamento no local no dia 26. O rapaz, ao perceber a presença da equipe se assustou.

Os policiais realizaram a abordagem e em busca pessoal, onde foi localizada em seu bolso a quantia de R$ 65,00 e, no interior do gesso que imobilizava seu braço direito, havia alguns eppendorfs (pinos) de cocaína.

Indagado, o indiciado saiu correndo, porém foi alcançado, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo. No local inicial da abordagem, foi localizado mais 26 trouxinhas de maconha e 88 pinos de cocaína.

O rapaz foi levado à Central de Flagrantes de Casa Branca, onde permaneceu à disposição da Justiça.