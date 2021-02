Ossada humana foi encontrada em Águas da Prata

A ossada de uma mulher foi encontrada na manhã de sábado, dia 30, em Águas da Prata, por um pecador. Segundo o informado, os restos mortais estavam enterrados às margens do acesso 251 da rodovia SP-342, que liga o Marco Divisório com o bairro Cascata. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e, até o momento, a vítima ainda não foi identificada.

De acordo com o jornal O Município, o rapaz costuma ir ao local para escavar o chão em busca de minhocas. Ele estava cavando distante cerca de seis metros do asfalto, quando encontrou um crânio humano. Assustado, o pescador ligou para a Polícia Militar para informar o fato.

Uma equipe foi até o local e, após averiguar o caso, acionou o delegado plantonista Antônio Carlos Pereira Junior e uma equipe da Polícia Técnico-científica foi chamada para averiguar o caso.

O local foi isolado para a perícia iniciar o trabalho de escavação. Na ocasião, a equipe encontrou o restante da ossada e até vestimentas. Segundo a perícia, além do crânio, os demais ossos encontrados eram da coluna, costelas e membros superiores e inferiores.

O relatório da Polícia Militar informou que a vítima tinha um aplique de cabelo kanekalon e estava usando calça legging estampada tipo onça, chinelos de cor rosa, cachecol vermelho e vestimenta íntima verde com estampa. Além disso, ainda foi localizada uma garrafa de vodca ao lado da ossada. Após o trabalho da perícia, a ossada foi removida por uma empresa funerária.