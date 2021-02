Padre Paulo, após 19 anos, se despede de Vargem e assume paróquia em Mogi Guaçu

A notícia da transferência dos padres da Diocese, entre eles Padre Paulo Roberto Valim dos Santos, líder da Paróquia de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul, por 19 anos, e do Padre Denis Crivelari, também da Paróquia de Santana e que está no município há dois anos, consternou a comunidade católica de Vargem. Na semana passada, a Gazeta entrevistou o padre Denis, que falou sobre sua experiência na cidade. E nesta edição, a reportagem publica a entrevista com o padre Paulo.

O pároco será transferido para a paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu, de acordo com o anunciado pela Diocese de São João da Boa Vista no último dia 26. À Gazeta de Vargem Grande, o padre falou sobre quando chegou na cidade. “Lembro-me muito bem, estava trabalhando há cinco anos na formação dos futuros padres no Seminário Coração de Maria, em São João da Boa Vista e fui chamado por Dom David Dias Pimentel para assumir a animação da Paróquia de Sant’Ana em 11 de janeiro de 2002”, disse.

Ele falou sobre os projetos que realizou na paróquia no decorrer dos anos. “Quando cheguei na cidade, com a ajuda do Conselho Paroquial para Assuntos Econômicos e do Conselho Paroquial de Pastoral, logo percebemos que teríamos grandes desafios em algumas áreas”, disse.

“São elas: estrutural, pois o patrimônio estava completando mais de 60 anos sem manutenção; pastoral, para aprofundar, articular e dinamizar o trabalho pastoral empreendido pelas lideranças leigas, religiosos e padres que por aqui passaram e avançar para águas mais profundas; espiritual, ou seja, sob o olhar de Sant’Ana e de sua filha, Maria Santíssima, mergulhar mais profundamente no mistério da Trindade, aurindo dele, uma novo ardor para viver a comunhão trinitária como experiência de comunhão entre nós, para ser missão; e social, que seria fazer parcerias com todos os setores da sociedade civil para fecundar com a força renovadora do evangelho, nossa querida Vargem Grande”, explicou.

Estrutural

Na área estrutural, segundo o padre, foi iniciado o trabalho pelo telhado da Igreja Matriz, trocaram o som e o piso, e depois foi necessária uma pausa, pois a Casa Paroquial, que na época já somava 75 anos sem manutenção, apresentava sérias avarias, precisando de uma total renovação. Ele pontuou que essa obra demorou cerca de dois anos para ser finalizada.

Após a conclusão, voltaram para a paróquia e, como explicou o padre, como a obra seria muito grande, dividiram em sete etapas. Na primeira estava a recuperação dos vitrais, secretaria, sala superior e banheiros. Em seguida, na segunda etapa, certificação dos bombeiros, como hidrantes e caída d’água, rampas de acesso, torre da igreja, piso porcelanato, projeto elétrico, com leds e iluminação dos arcos, e equipamentos de segurança.

Na terceira etapa da obra, estava a pintura, acabamento da via sacra e pastilhamento da igreja, onde iniciaram a capitalização dos recursos. Já na quarta etapa, houve o início do projeto da restauração das pastilhas, que foi interrompido em novembro por motivo de quebra de contrato por parte da empresa contratada. O projeto foi retomado em abril do ano seguinte, na quinta etapa.

A sexta etapa foi composta pelo encerramento do projeto de pastilhas, assentamento de pedras São Tomé, instalação dos vitrôs redondos, troca de telhas galvanizadas e vidros laminados na torre. Em seguida, na etapa sete, houve a conclusão do projeto das pastilhas, detalhes do telhado, troca dos últimos vitrôs com vidro laminado, como na Sacristia e banheiro, restauração da Capela do Santíssimo, altar, lustres e acionamento eletrônico dos vitrôs redondos.

Na conclusão, segundo padre Paulo, foi feito a apresentação do Projeto Paisagístico da Praça da Matriz, pela equipe da arquiteta Priscila Beloni que, ao ser inaugurada passará a se chamar Praça Padre Donizetti Tavares de Lima, em homenagem ao Santo Padre, que serviu na comunidade paroquial de 1909 a 1926.

Mais obras

Além das obras na Igreja Matriz de Sant’Ana, padre Paulo também esteve à frente de outras obras. No Centro Pastoral São Benedito, a reforma consistiu na cozinha industrial, pintura das salas, telhado do salão, forro lambril, piso, vidros e projeto bombeiro, como extintores.

Houve também a instalação dos climatizadores, projeto elétrico, como leds no salão, conserto do telhado e calhas, forro, pintura, ventiladores e sala em homenagem a José Daniel. O padre também direcionou a construção da Igreja de São Sebastião, no Perobá, com pintura sacra pelo artista Cristiano Fabris, com inauguração prevista para 21 de maio deste ano.

Ação pastoral e espiritual

Padre Paulo comentou o que foi realizado na pastoral. “Procuramos incentivar, formar e dinamizar o bonito trabalho já realizado dos leigos e leigas nos diversos setores da Pastoral: litúrgico, catequese, saúde, assistência aos mais pobres, enfermos, etc. Com o apoio de diversas lideranças, iniciamos a Catequese Familiar, Terço dos Homens e das Mulheres, Projeto de acompanhamento psicológico a pessoas de baixa renda, entre outros”, explicou.

Ele falou também o que pôde realizar no meio espiritual. “Momentos celebrativos, encontros, retiros e uma liturgia viva que ajudasse nosso povo a experimentar a presença do Ressuscitado que abre para os novos caminhos de vida. Procuramos ir atrás das ovelhas que estavam caídas à beira do caminho pra reintroduzi-las na comunhão da Trindade que se manifesta no coração de uma comunidade misericordiosa”, disse.

“Procuramos despertar e alimentar na comunidade o espírito missionário através do Conselho Missionário Paroquial (Comipa), visitando ao menos uma vez ao ano todas as famílias, comércio e empresas. Saímos em Missão para outros estados e cidades procurando dar de nossa pobreza o evangelho que de graça recebemos, ajudar Comunidades mais carentes que a nossa, como Corumbaíba (GO), Guia Lopes da Laguna (MT), Igaraí (SP) e, por último, a grande São Paulo”, completou.

No meio social, padre Paulo também esteve à frente de algumas ações. “Através dos abnegados recolhedores do quilo, procuramos auxiliar, com o bonito trabalho dos Vicentinos, as famílias que passam por situação de vulnerabilidade; Criamos a Pastoral da Escuta Escolar, indo de encontro aos jovens em duas escolas de nossa cidade, reativação da Associação Mons. Celestino (antiga Creche Clube das Mães), em parceria com os diversos departamento da prefeitura municipal, a quem expresso na pessoa dos prefeitos e suas equipes, que tive o privilégio de trabalhar em parceria: Celso Ribeiro, Celso Itaroti e Amarildo Duzi Moraes, acolher e incentivar inúmeros projetos e também momentos festivos e culturais para a confraternização de nossa comunidade vargengrandense”, disse.

O padre falou sobre o crescimento da comunidade. “Graças a Deus, ao apoio e desvelo dos queridos Vigários Paroquiais, atualmente o querido irmão, Padre Denis, que passaram por aqui, seminaristas, religiosos, especialmente as Irmãs Franciscanas da Penitência, lideranças leigas, empresários, comerciantes, dizimistas, famílias benfeitoras e dos queridos funcionários(as), conseguimos colaborar no crescimento de nossa Comunidade Paroquial para que ela continuasse a ser servidora, misericordiosa missionária”, celebrou.

No entanto, para ele, a maior obra e mais desafiadora não foi nenhuma das mencionadas. “Tudo isso foi importante, mas passará também. A maior obra, a mais desafiadora e a mais recompensante foi a busca de procurar devolver no coração de cada pessoa o único lugar que somente Deus pode ocupar: o centro”, pontuou.

“Naqueles que consegui ajudar, pude observar paulatinamente, como uma semente que vai crescendo, uma fecunda transformação que fez florescer um sentido novo nestas vidas, pois a comunhão com Deus, dando a certeza da vida eterna, liberta-nos do medo da morte, nos coloca num êxodo crescente e nos introduz na alegria de fazer de nossa vida um Dom de Amor na Comunidade e na Sociedade”, completou.

Obras futuras

Para os padres que irão assumir no próximo final de semana como pároco e vigário paroquial, Pe Carlos Eduardo e Pe Hélio, respectivamente, ficarão alguns projetos inacabados.

Entre os projetos, está a inauguração da Igreja São Sebastião, no bairro Perobá, bem como, levar à frente, em parceria com a Prefeitura Municipal, o projeto de Revitalização Paisagístico da Praça da Matriz. “Gentilmente doado pela competente Priscila Beloni e equipe, aos quais expressamos nossa gratidão e reconhecimento”, disse.

Além disso, há a Restauração da Igreja São Benedito, a continuidade da Associação Mons. Celestino e, segundo o padre Paulo, o mais importante: o cuidado do Povo Deus. “A eles, neste Jubileu dos 130 anos da instalação de nossa Paroquia aqui em Vargem Grande, meu carinho e gratidão pelo sim que deram para levar a frente o trabalho pastoral. Coragem, contem sempre com meu carinho, apoio e oração”, comentou.

Família

Ele pontuou que a Comunidade Paroquial de Sant’Ana é hoje uma Família. “Comunidade de irmãos e irmãs, que, ganhando a consciência de seu pecado, dos quais sou o mais fraco e débil, experimenta, no entanto, a absoluta fidelidade do amor misericordioso de Deus, que reconstruindo nossa história pessoal e familiar, redescobre a cada dia mais sua vocação e potencial para ser uma Igreja – casa da Palavra, do Pão e Casa de irmãos para esta geração”, falou.

Padre Paulo relatou que ele e padre Denis estão muito tocados por todas as manifestações de carinho e apreço que estão recebendo de uma grande parcela da comunidade. “Deus seja bendito por esses longos anos de saudável convivência, partilhas, desafios vividos juntos, e sobretudo da comunhão com Deus que foi aos poucos, nos capacitando para viver e construir uma comunidade de irmãos e irmãs servidores. Levo a todos no meu coração de pastor, rezarei por todos. Gratidão”, completou.

Missas

Para finalizar, o padre pediu orações de todos pelos trabalhos aos quais foram destinados. A Missa de Posse de padre Paulo como pároco na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu, será na quinta-feira, dia 11, às 19h30. Já a Missa de Posse de padre Denis como pároco na Paróquia Santa Luzia, em Mococa, será no domingo, dia 14, às 19h.