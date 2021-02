Volta às aulas na rede particular foi tranquila

As escolas da rede particular de Vargem Grande do Sul retomaram com as aulas presenciais na segunda-feira, dia 1º. A Gazeta contatou os colégios para saber como foram os primeiros dias da volta às aulas.

De acordo com a diretoria do Colégio Dom Pedro II, tudo ocorreu bem. Segundo o informado, até o momento não houve nenhum incidente, desde a pré-escola, até o ensino médio. “Foi super tranquilo, estamos respeitando o limite imposto pelo Plano São Paulo e, na verdade, nem parece que está tendo aula”, disseram.

No Colégio Externato, a volta dos alunos também foi sem problemas. A diretoria reforçou que foi feito sistema rodízio com 35% da sala e o ambiente foi dividido respeitando o distanciamento de 1,5 metro. “As salas que não conseguiram trazer todos por serem muitos alunos, fizemos investimento em câmeras e microfones para fazer o ensino hibrido, deixando metade da turma na escola e a outra em casa, e trocando na semana seguinte”, explicaram.

Segundo pontuou a direção, as crianças se adaptaram muito bem. “Até o infantil que achávamos que teria uma dificuldade com máscaras estão muito bem. O fundamental II também, mas eles já são maiores, já entendem bastante”, completaram.

A primeira semana de volta às aulas no Colégio Vitória aconteceu com muita tranquilidade também. A diretoria comentou que foi realizado uma recepção calorosa. “Recebemos os alunos com palmas e tapete vermelho, foi emocionante essa volta”, relataram.

Conforme o informado, as aulas estão funcionando muito bem com os protocolos sanitários e a nova realidade. “Os alunos estão se comportando bem com a máscara, não pedem pra tirar e acredito que isso nos fará bem. Nos organizamos com os pais, houve toda uma preparação antes. Os alunos queriam muito essa volta, estavam cientes que seria diferente. Temos lugares marcados com distanciamento, aferimos a temperatura na entrada, na saída e após o intervalo, agora isso faz parte da rotina para a segurança de todos”, comentaram.

No Colégio Novaera, a volta às aulas também ocorreu bem. “Felizmente, durante a semana não teve nenhum problema, foi tudo dentro dos conformes. Temos álcool gel e álcool pela escola toda, pois temos que ter todos os cuidados porque a saúde está em risco, então temos que agir de acordo para que ninguém fique doente, nem alunos, nem os profissionais e nem a família em casa, então é um trabalho em conjunto”, disseram os representantes da direção da escola.

A diretoria da escola pontuou que estão agindo dentro dos protocolos que a saúde pede, com distanciamento, máscara e álcool gel. Os alunos, conforme informaram, estão agindo como pede o protocolo. “Estão agindo perfeitamente como o protocolo que passamos pra eles, então achamos que a volta às aulas foi boa. As crianças estão dentro do padrão que pede o protocolo e estão adorando, porque estavam cansados de ficarem em casa, já que ficaram quase um ano”, relataram.

Segundo a direção, o colégio está fazendo o resgate de conteúdo do ano passado, com o objetivo de analisar se alguma das atividades não foi bem entendido pelos alunos. “Então estamos retomando e é muito bom ver a alegria das crianças de estar de volta e dos pais também, que graças a Deus foram bem confiantes e estão trabalhando com a gente, pois é necessário ter cuidados em casa e na escola”, comentou.