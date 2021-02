Novo provedor adianta planos para entidade

O empresário Jair Spósito Gabricho, 51 anos, sócio administrador do Grupo Fuzil, aceitou o pedido do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) para que assumisse a provedoria do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Ele concedeu uma longa entrevista à Gazeta no dia 4, onde falou da composição da nova Mesa Diretora, do Conselho Fiscal e Deliberativo e dos projetos que tem para administrar a entidade.

Jair já foi provedor do hospital em duas ocasiões, exercendo seu primeiro mandato de 1º de fevereiro de 2003 até 31 de dezembro de 2006 e o segundo de 1º de abril de 2012 a 31 de julho de 2014, tendo conhecimento do dia a dia da instituição. Ele tem o reconhecimento do prefeito, que fez um grande apelo para que o empresário assumisse novamente o comando do hospital.

A entidade vinha desde o início deste ano apresentando sérios problemas quanto a eleger uma nova diretoria e corria o risco de fechar ou ter um interventor, caso uma nova Mesa Diretora não assumisse a sua administração.

Ele disse que assumiu desde o dia 1º de fevereiro para um mandato a princípio até o dia 30 de junho deste ano, mas dá a entender que se os projetos que têm para a entidade prosperarem, seu mandato pode se estender por mais tempo.

Desde que a crise se instalou no hospital, quando a antiga diretoria comandada pelo empresário Wagner Cipolla teve seu mandato concluído e afirmou que não mais iria conduzir o nosocômio, o empresário vem conversando com o prefeito, o vice Celso Ribeiro (Podemos) e demais pessoas para juntos encontrarem soluções. “O prefeito e o vice me procuraram em dezembro já no intuito de que eu montasse uma chapa e assumisse o hospital. Eu ponderei que não podia devido aos compromissos profissionais e também pessoais, que não dispunha de tempo, mas me propus a ajudar a fazer a transição entre a diretoria antiga e uma nova, além de fazer uma análise propondo alternativas para continuidade ou não do hospital”, afirmou.

Durante todo o mês de janeiro, Jair procurou entender a situação do hospital, que hoje possui uma dívida de mais de R$ 4,5 milhões e um déficit de quase R$ 4 milhões anuais. Nesse meio tempo, várias reuniões foram feitas, mas ninguém se propôs a montar uma nova diretoria cuja eleição fora marcada para o dia 26 de janeiro.

Segundo Jair, o prefeito e o vice voltaram a pedir para ele encabeçar uma nova diretoria e depois de pedir um tempo para pensar, ele aceitou ser o novo provedor do Hospital de Caridade e colocou sua proposta de trabalho junto ao chefe do Executivo, visando amenizar o déficit do hospital e para que o mesmo continuasse funcionando, bem como ampliando suas atividades de atendimento à população.

Em comunicado, nova provedoria do Hospital pede que ações sejam coordenadas

Procurada pela Gazeta de Vargem Grande, a atual diretoria do Hospital de Caridade informou que vem a público agradecer a todas as manifestações de apoio e ajuda à entidade.

“Sabemos do carinho que a comunidade vargengrandense tem pelo hospital e que neste momento há muita gente querendo contribuir.

Solicitamos assim, para que possamos manter o controle do que está sendo feito, evitar fraudes e para orientar ações e evitar que elas se sobreponham, todas as iniciativas sejam previamente autorizadas e coordenadas pela diretoria do Hospital de Caridade”, ressaltou o provedor Jair Gabricho à reportagem do jornal.