Grupo de comerciantes se organiza para ajudar entidade

Um grupo de moradores de Vargem está se mobilizando para buscar uma maneira de ajudar o Hospital de Caridade. Apesar de já estarem organizando eventos para arrecadar recursos financeiros, eles ainda não tinham entrado em contato com a direção da entidade, o que segundo foi informado à Gazeta, deverá ocorrer em breve.

A reportagem entrou em contato com um dos membros do grupo, o comerciante Danilo Fozato, que contou ao jornal que está sendo organizada uma feijoada beneficente para ser realizada no começo de março. Haverá ainda um show online beneficente, com artistas regionais para incentivar a doação pela população. Segundo o informado, toda a verba obtida ficará disponibilizada em uma conta bancária digital que depois será revertida ao Hospital de Caridade.

Danilo comentou ainda que todo processo terá prestação de contas e será amplamente divulgado. Disse também que o grupo chegou a considerar participar do processo de instalação da nova diretoria provisória do Hospital de Caridade, mas acabou por fim restando o entendimento que este não é o ramo de atuação de seus participantes e que seria mais adequado seguirem focando na contribuição para a busca de recursos. Assim, disse que em breve estariam entrando em contato com a direção do Hospital de Caridade.

Danilo comentou que é de Ribeirão Preto, veio há nove meses para morar em Vargem de onde é a família de sua esposa. Contou ainda que trabalha no setor de eventos e produções artísticas e que atualmente também conta com uma lanchonete na cidade, onde vende hot-dogs.

Contou que sua preocupação com a Saúde começou ao buscar ajudar a sogra, que é acamada e constantemente precisa de auxílio. Disse que ela enfrenta dificuldades quando precisa de ambulância e medicamentos, por exemplo, e decidiu dar sua contribuição nesse sentido.