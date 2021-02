Prefeitura irá repassar mais de R$ 2,4 milhões de recursos próprios ao Hospital de Caridade em 2021

Os vereadores aprovaram em sessão realizada nesta sexta-feira, dia 5, um projeto de lei para aumentar o repasse ao Hospital de Caridade, que vem enfrentando grave crise financeira.

De acordo com o projeto, a prefeitura fica autorizada a firmar convênio com o Hospital de Caridade para repasse de recursos no valor de até R$ 2.000.000,11, destinados à prestação de serviços de urgência e emergência, complementar do SUS, de modo a garantir atendimento em regime integral à saúde, serviços de pronto socorro hospitalar 24 horas, e retaguarda em internações clínicas e cirúrgicas, conforme Plano de Trabalho para 2021, apresentado pela entidade.

Em sua justificativa, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) pontua que o Hospital de Caridade passa por uma crise financeira histórica, inclusive com grandes dificuldades para conseguir manter uma diretoria provisória. “Demandando gestões do Chefe do Executivo como o apelo que fizemos ao empresário Jair Gabricho, considerando sua ampla experiência como provedor da entidade no passado, que aceitou o desafio e com a colaboração desta Administração solicitando às entidades que indiquem pessoas para compor a Provedoria, Conselho Deliberativo e Fiscal, está sendo criada uma Diretoria Provisória para administrar a Instituição”, explicou.

Pelo informado, o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul possui uma dívida de quase R$ 5 milhões e ainda um déficit orçamentário anual superior a R$ 4 milhões, o que demonstra as dificuldades que a Diretoria que está sendo formada terá pela frente.

Destacou Amarildo que o município sempre foi parceiro do Hospital de Caridade e vem aumentando a cada ano os repasses para minimizar os problemas financeiros da entidade. “Apesar disso, ainda teremos um déficit considerável no orçamento anual da referida instituição. Para revertermos situação tão sinistra, é necessário a união da Provedoria, do Poder Público e principalmente da sociedade vargengrandense”, reforçou.

Pediu ainda ajuda aos vereadores, colaborando diretamente com a Provedoria, solicitando emendas junto a seus deputados e outras ações com esses objetivos.

Urgência e emergência

“É notório que a entidade presta um relevante serviço a Vargem Grande do Sul e considerando a impossibilidade, por ora, de tais atividades serem satisfatoriamente adimplidas pelo poder público local, esta Prefeitura Municipal reconhece a importância no serviço de urgência e emergência que o Hospital realiza, assim como sua estrutura física, técnica e operacional”, observou Amarildo.

Assim, o Hospital passará a atender casos de urgência e emergência, uma vez que o plano de trabalho apresentado pelo Hospital contempla os requisitos necessários e legais para tanto.

Recursos

Conforme Projeto já aprovado nesta Casa de Leis, de aditamento no valor de R$ 350 mil, mais R$ 105.334,17, já pagos referentes à prestação de serviços dos doze primeiros dias de janeiro, a prefeitura já totalizou em 2021 o importe de R$ 455.334,17 de repasse ao Hospital de Caridade.

Com esses R$ 2 milhões e considerando os R$ 455 mil, estão garantidos um total de R$ 2.455.000,11 para o Hospital de Caridade, isso de recursos próprios da prefeitura.

Composição da nova diretoria

Desde o dia 1º de fevereiro os novos dirigentes do hospital tomaram posse e já estão respondendo pela entidade. O comando da entidade ficou assim constituída: Mesa Administrativa: provedor, Jair Sposito Gabricho, vice-provedor, Alessandro de Souza, secretário, Márcio Osório Mengali, tesoureiro, Valmir Costa, mesários Guilherme Cioccari Pinto de Oliveira, Marcos Roberto Barion e Rovilson Antônio da Silva Júnior.

Conselho Deliberativo: presidente Cássio Abrahão Dutra, vice-presidente Márcio Aliende Rodrigues, 1º secretário, Amarildo Elídio da Silva, 2º secretário Fausto Gadiani Júnior, conselheiros Cláudio Jorge Macchi, Juliano Scacabarozi, Márcio Milan de Oliveira e suplentes Antônio Palmiro Neto, Edson Bovo, Eduardo Denadai Campos, Eduardo Sbardelini Filho, Gilson Donizete do Lago e Tiago Argento Galbier.

O Conselho Fiscal foi composto por: presidente, Carlos Rodrigo Carvalho e conselheiros Anderson Luís dos Santos e Lucas Aparecido Ferreira.