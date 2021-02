Padre Paulo

Em sua última entrevista à Gazeta, que é publicada nesta edição, padre Paulo deixou um recado à equipe do jornal. “Inicialmente agradeço por toda proximidade da Equipe da Gazeta, apoio e amizade! Foi uma linda experiência. Levarei vocês no meu coração. Obrigado. Rezo por vocês, para que continuem utilizando todo o potencial deste importante meio de comunicação para levar informação de conteúdo e que possa criar unidade e promover a vida em nossa querida Vargem Grande do Sul”.

Agradecimento

A equipe da Gazeta agradece ao padre Paulo pelas orações e por tudo que realizou em Vargem Grande do Sul, tanto na condução da Paróquia de Sant’Ana como também em todo trabalho junto à comunidade vargengrandense. Deseja ainda que ele siga forte na fé e na missão de guiar os fiéis em sua nova jornada.

Transmissão online frustrada

A primeira sessão ordinária da Câmara de Vargem deste ano, realizada em 1º de fevereiro, seria também a primeira a ser transmitida ao vivo pela Internet, após anos de apelo da população. No entanto, uma série de problemas técnicos prejudicou a transmissão, que em alguns momentos chegou a ser acompanhada por mais de 80 internautas, uma audiência muito superior ao público que costuma acompanhar as reuniões presencialmente.

Começar novamente

A sessão extraordinária que foi realizada no início da tarde do dia 2 já não teve transmissão. A Gazeta apurou que as dificuldades técnicas enfrentadas na primeira transmissão levaram o presidente da Casa, o vereador Celso Itaroti (PTB), a solicitar a busca por uma nova empresa para o fornecimento do serviço. Nos bastidores se comenta que Itaroti ficou extremamente irritado com os problemas que inviabilizaram a transmissão e que sobrou bronca para todo mundo.

Sem público

Na segunda-feira, dia 1º, momentos antes da sessão ter início, foi publicado no Jornal Oficial do Município uma determinação de Celso Itaroti, presidente da Câmara, na qual ficou proibida a presença de público nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, admitindo-se apenas a presença dos vereadores e servidores do Legislativo. A medida segue até que Vargem saia da Fase Laranja e passe para a Fase Amarela, do Plano São Paulo.

Parecer favorável

Foi publicado ainda que se encontra à disposição para exame e apreciação o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que emitiu parecer favorável com recomendações à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, relativas ao exercício de 2018, segundo ano da gestão anterior de Amarildo Duzi Moraes (PSDB).