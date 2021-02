Hospital merece uma reflexão da sociedade

O empresário Jair Gabricho será o novo provedor do Hospital de Caridade e com sua atitude, põe fim a uma complicada situação que ameaçava a saúde de todos os vargengrandenses. A possibilidade do fechamento do hospital centenário do município que tantas vidas salvou e tantos sofrimentos amenizou nesta sua secular existência.

Homem de desafios e conhecedor dos meandros da administração hospitalar, uma vez que já foi provedor da entidade há alguns anos atrás, sua tarefa não será das mais fáceis. Há de se parabenizar sua dedicação à causa pública e também com o mesmo entusiasmo as outras pessoas que vão compor a Mesa Diretora, o Conselho Deliberativo e também o Conselho Fiscal.

São vargengrandenses abnegados, que darão um pouco de si ao próximo, colocando seus conhecimentos e a responsabilidade em prol do bem comum. Nestes tempos tristes, podemos dizer que são verdadeiros heróis. Nada receberão pela tarefa que irão desempenhar e também colocarão seus próprios bens em risco, caso algo ocorra fora dos parâmetros da legalidade e venham a ser responsabilizados.

A tarefa é hercúlea e exigirá muito talento para administrar uma dívida que passa dos R$ 4,5 milhões e um déficit anual alto, fruto da irresponsabilidade do governo federal que através do SUS, apesar de dar atendimento gratuito a todos os brasileiros, deixa na penumbra hospitais de caridade como o de Vargem ao não reajustar devidamente a tabela dos preços pagos às entidades, colocando em risco todo o aparato hospitalar brasileiro e por conseguinte, a população que tanto necessita, principalmente nesta época de trevas da pandemia da Covid-19.

Ao governo municipal, cumpre fazer a sua parte e entender que se não colaborar dentro do máximo que suas possibilidades permitem, poderá colocar tudo a perder. Também deveria promover um amplo estudo da saúde municipal, tornando-a eficiente ao máximo, cortando os desperdícios e concentrando tudo que puder economizar na ajuda ao hospital.

Também cabe aos médicos que atendem no Hospital e ao seu corpo clínico o máximo de cooperação e altruísmo, pois estão todos no mesmo barco e a tempestade é forte, exigindo que todos remem na mesma direção, caso contrário, afundam-se todos e certamente os menos favorecidos serão os mais atingidos.

Por fim, cabe à sociedade entender os benefícios que o Hospital de Caridade traz à coletividade e colaborar de todas as formas. Para se ter uma dimensão do seu papel, reflitam como seria morar e viver em Vargem sem o hospital. Como seria ter de se submeter a uma cirurgia de urgência, um atendimento para quem acabou de ter um infarto se não houvesse o hospital ou mesmo uma mãe ter que dar à luz em outra cidade vizinha.

O Hospital de Caridade é um imenso patrimônio de todos os vargengrandenses, erguido e mantido com o suor de pessoas abnegadas, visionárias e caridosas que no passado de tudo fizeram para construir e manter esta entidade que é símbolo do atendimento à saúde de todos e cabe à atual geração continuar e melhorar ainda mais os serviços relevantes que o hospital presta a toda Vargem Grande do Sul.