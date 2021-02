Carnaval sem feriados

Nesta terça-feira de carnaval, a prefeitura está dando expediente normal e somente os bancos não estão funcionando. O Carnaval 2021 começou sábado, dia 13 e seguiria até esta terça, dia 16, quando a maioria dos municípios brasileiros costuma decretar feriado municipal. No entanto, no final de janeiro, o governador João Doria anunciou que estava suspenso o tradicional ponto facultativo no Carnaval em todo estado. A medida foi adotada para ajudar a conter a pandemia. Assim, em Vargem, a prefeitura seguiu a medida e também não decretou ponto facultativo, mas os bancos da cidade não tiveram expediente nem na segunda e também nesta terça-feira, devendo voltar a atender o público amanhã, em expediente normal.

A medida de não se comemorar o carnaval e também não se declarar a segunda e a terça-feriado municipal, foi tomada por causa do crescimento no número de casos de Covid-19 e internações no município e região. O objetivo é evitar festas e aglomerações que costumam acontecer nessas datas, diminuindo os riscos de contaminação. Desta forma as repartições públicas municipais funcionarão normalmente, lembrando que o Carnaval não é considerado feriado. O prefeito Amarildo está dialogando com o Sindicato dos Servidores para decretar um dia de Ponto Facultativo para as repartições públicas quando acabar a pandemia.