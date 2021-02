Homem foi preso por agredir e ameaçar mulher com faca

Um homem foi preso em Vargem Grande do Sul no domingo, dia 7, após ameaçar uma mulher e um adolescente com uma faca. Ele ainda agrediu as vítimas. Segundo informações da PM, o cabo Thomaz e o soldado Amauri foram acionados para atender a ocorrência de violência doméstica.

A equipe se deslocou até o local dos fatos, onde encontrou o suspeito transtornado e bem agressivo, armado com uma faca. Após cerca de vinte minutos de diálogo com ele, os policiais conseguiram convencê-lo a soltar a faca.

Os PMs conseguiram acalmar o morador que, apesar de embriagado escutava e compreendia a equipe. Foi feito contato com as vítimas, uma mulher e um adolescente que relataram que, após agredi-los, ele se apoderou de uma faca e passou a ameaça-los.

O homem foi detido pela ameaça e lesão corporal. O garoto apresentava lesão na testa e a mulher estava com lesões aparentemente feitas por arma branca nos punhos e antebraço, bem como hematoma no rosto, conforme laudo cautelar de corpo de delito.

Levado à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, ele foi preso em flagrante.