Lavadora furtada em construção foi localizada e devolvida

Na madrugada de quinta-feira, dia 11, uma lavadora de alta pressão foi roubada da construção de uma casa, no Jardim Bela Vista. A equipe da Polícia Militar composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri atenderam a ocorrência de furto.

A vítima fez contato com a equipe e exibiu filmagens do crime. Os policiais reconheceram o autor, já conhecido nos meios policiais pela prática de furtos. A equipe passou a procurar o suspeito, mas não o encontrou.

Uma pessoa, que pediu para não ser identificada, fez contato com a equipe e informou que visualizou o rapaz, autor dos fatos, com um objeto grande, entrando em um matagal na Avenida Cabo Lino.

Os policiais foram até o local indicado, onde acabaram encontrado a máquina, que após a elaboração do boletim de ocorrência, foi devolvida para a vítima.