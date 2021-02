Padoca participa de reunião com Secretário de Agricultura

O Prefeito de Divinolândia, Padoca, e o vice prefeito Paulo participaram de audiência na Secretaria de Estado da Agricultura, no início da semana, com o secretário Gustavo Junqueira. A reunião foi agendada pelo diretor do Sebrae-SP, Guilherme Campos, a pedido do prefeito Padoca e teve como pauta o encaminhamento de demandas voltadas à pasta da Agricultura em prol do desenvolvimento rural sustentável do município de Divinolândia.

Na reunião, Padoca destacou a importância da agricultura para Divinolândia e reforçou a necessidade da manutenção e ampliação da parceria entre município e Governo do Estado, objetivando o desenvolvimento e sustentabilidade das políticas públicas de governo, com foco na agricultura familiar.

Guilherme Campos, o prefeito Padoca, o secretário e o vice-prefeito Paulo. Foto: Prefeitura Municipal de Divinolândia