Tentou furtar produtos de supermercado e foi pega

Durante patrulhamento na quinta-feira, dia 11, a Polícia Militar foi informada que estava ocorrendo um furto no Supermercado Santa Edwirges, no Centro. A equipe composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri foi até o local.

No supermercado, foi feito contato com a vítima, que estava junto com a suspeita, de 46 anos. A autora do furto relatou que havia subtraído mercadorias do mercado, após esconder em uma bolsa e sair sem pagar. Ela havia furtado 2,4 kg de alcatra, dois shampoos, dois condicionadores, dois tubos de pasta de dente e quatro sabonetes.

A vítima havia abordado a autora na calçada e localizou em sua bolsa os objetos. A autora confessou o delito e disse que havia furtado a mercadoria para pagar uma dívida de drogas.

Levada à Delegacia, ela permaneceu presa pelo furto.