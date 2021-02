Três atores de Vargem Grande estrearam série na TV

Os atores vargengrandenses Laura Dameto, Lauren Bueno e Gabriel Toesca estão no projeto Imagine A Série, que estreou o primeiro episódio no último sábado, dia 6. Todos os sábados, novos episódios vão ao ar a partir das 13h15, pela VTV SBT.

A minissérie trata de assuntos importantes na infância, pré-adolescência e adolescência. O projeto será exibido também pela TV Poços, às 15h. Os episódios também podem ser assistidos pelo canal do YouTube ‘Imagine A Série’.

Imagine conta a história de três diferentes núcleos: sexto ano do ensino fundamental, oitavo ano do ensino fundamental e segundo ano do ensino médio. Segundo o divulgado, no ano de 2020, no colégio Reinaldo di Sant’Ana (nome do dono, diretor e professor do colégio, mais conhecido como Rei) os alunos enfrentam conflitos atuais e modernos da adolescência. A solução de tudo está na imaginação.

Toda a gravação foi feita aos finais de semana em Campinas e contou com a direção geral de Bruno Stuani, com mais de 13 anos de experiência na área de Comunicação, atuando em pequenas e grandes empresas, tais como Record TV, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e Grupo Bandeirantes de Comunicação. Experiente em teledramaturgia (12 novelas e 1 seriado infantil), programas de entretenimento, produções de eventos, comerciais, reality shows e seriados, atualmente está trabalhando em “As Aventuras de Poliana”.

Laura

A Gazeta conversou com os três atores vargengrandenses que participam da série. Laura da Cunha Dameto, de 12 anos, filha de André Wilians Dameto e Adriana Aparecida da Cunha Dameto, interpreta Martina.

Ela contou um pouquinho sobre a sua personagem. “A Martina é uma menina muito estudiosa, que vai se envolver em aventuras com o pessoal do sexto ano, por causa de um segredo que ela e a melhor amiga dela vão descobrir”, disse.

Para Laura, as gravações foram muito boas. “Eram super divertidas, fiz amigos incríveis lá e aprendi muito também. Foi uma escola pra mim”, contou.

A atriz falou sobre o retorno do público e do resultado da série. “O público me mandou mensagem falando que amou o primeiro episódio e que estão ansiosos para os próximos. Foi incrível receber essas mensagens. A série está maravilhosa, foi incrível ver como o primeiro episódio ficou e já estou ansiosa para ver os próximos”, relatou.

Lauren

Filha de Walter Bueno e Andreza Bruno Bueno, a atriz Lauren Bueno, de 13 anos, deu vida à personagem Miriam. “Minha personagem faz parte de um trio de melhores amigas. Ela é muito protetora em relação a elas, mas também é bem brava e temperamental com pessoas que mexem com ela. Mas adora ajudar as amigas, mesmo odiando quando não consegue fazer algo que esperam dela”, contou.

Lauren comentou que adorou as gravações. “Foi demais trabalhar com profissionais e toda equipe incrível da Atores Unidos. Tivemos uma ótima preparação de elenco as gravações foram feitas aos finais de semana e tomando todos os cuidados para a prevenção da Covid-19. Nós contamos com todo o apoio do Bruno Stuani, Renato Simões e Átila Camurça para as gravações e preparações”, disse.

Para a atriz, a repercussão do primeiro episódio parece bem positiva. “O que me deixa muito feliz, pois o público parece estar se identificando com os personagens e abraçando a história. Todos nos esforçamos muito nesse projeto e é incrível ver que o público está gostando e apoiando o nosso trabalho”, relatou.

Lauren contou que também adorou o resultado final do primeiro episódio. “Todos os atores se esforçaram bastante e, para mim, o resultado ficou bem legal, além de abordar vários assuntos que estão presentes no dia a dia e cotidiano de muita gente, como bulling, imaginação, confiança e muitos outros”, falou.

“Espero que vocês gostem do resultado também. Eu adorei fazer a Mimi (Miriam), foi uma oportunidade incrível e eu agradeço muito todos os profissionais e a vocês que nos assistem e apoiam nosso trabalho”, completou.

Gabriel

Gabriel Toesca, de 12 anos, filho de Roberta Cassiano Rosa e Dener José Toesca, interpreta o personagem Tadeu na série. “Ele é um garoto bem misterioso, um pouco esquisito, desastrado e comilão. Ele vive um conflito quando suas amigas imaginárias lhes fazem um pedido. Para mim, foi um presente muito grande receber esse incrível personagem”, disse.

“As gravações aconteceram nos finais de semana, em Campinas e foram feitas em um clima maravilhoso de profissionalismo, companheirismo e alto-astral. O ritmo das gravações foi bem intenso, porém, a motivação e a alegria sempre prevaleceram, graças a dedicação e competência maravilhosa do grupo Atores Unidos e toda sua equipe, responsáveis pela produção da Série”, comentou.

Desde a estreia, na semana passada, ele contou que tem recebido um retorno do público. “Tenho recebido várias mensagens, ligações e parabenizações pelo trabalho realizado, e isso é muito gostoso. Me dediquei bastante para que eu pudesse interpretar da melhor maneira possível meu personagem e desejo que as pessoas se apaixonem por ele. Que ele consiga divertir, emocionar e encantar o público”, falou.

Gabriel também falou sobre a preparação e o que está achando do resultado. “Tivemos aulas online fazendo as preparações de cena e aprendemos muito com os mestres Renato Simões, autor da Série, Bruno Stuani, nosso diretor e Átila Camurça nosso preparador”, disse.

“A Série Imagine, produzida pelos Atores Unidos, está maravilhosa e eu estou muito orgulhoso em fazer parte deste projeto. Enfim, estou muito feliz com tudo isso e só tenho a agradecer as oportunidades que estão sendo me dadas”, completou.

Ele agradeceu suas agências e ao grupo Atores Unidos pela oportunidade da realização de seu sonho. Outra novidade é que Gabriel e sua mãe, Roberta Cassiano Rosa, estão cantando duas músicas que fazem parte da trilha sonora da série. Gabriel cantou Selfie com o Sol, música de Leo Bary, Beto Filho e Laércio Ferreira, e Roberta cantou Vem do Coração, de Leo Bary, Jahmai e Laércio Ferreira. Ambas as músicas foram gravadas em São Paulo, no Stúdio Mosh.

