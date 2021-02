Unimed doa cadeira de rodas à Humanitária e asilo de Grama

A 8ª edição da campanha “Eu Ajudo na Lata”, da Unimed Leste Paulista foi um sucesso. A campanha de cunho social, realizada de maneira contínua, promovendo integração entre os cooperados, colaboradores, prestadores de serviço e comunidade em geral, é um ato de solidariedade conjunta.

No ano de 2020, apesar da pandemia, foram arrecadados 230 quilos de lacres distribuídos em aproximadamente 220 garrafas pet de 2 litros.

Duas cadeiras foram adquiridas com a arrecadação de lacres de alumínio e doadas para as instituições: Lar dos Idosos – “Dr. Antônio Anadão”, em São Sebastião da Grama, e na Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul,. Ambas as instituições são de longa permanência para idosos.

“É importante e gratificante poder participar de ações como a “Eu Ajudo na Lata”. E, assim, contribuir com instituições que prezam pelo cuidado e pela atenção com a comunidade”, destaca o diretor presidente da Unimed Leste Paulista, Dr. Luís Antônio Estevam.