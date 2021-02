Sessão ordinária da Câmara

Nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro, acontece a partir das 19h30, a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul. O evento que durante muitos anos acontecia às segundas-feiras, foi por resolução aprovada pelos vereadores, mudado para acontecer às primeiras e terceiras terças-feiras de cada mês. A sessão deverá ser transmitida ao vivo.

Reeleito para o Conderg

Com a votação favorável de dez dos quinze prefeitos da região de São João da Boa Vista, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) foi reconduzido ao cargo de presidente do Consórcio de Desenvolvimento Regional (Conderg), que dentre outros objetivos, é responsável pelo Hospital Regional de Divinolândia e pelo Samu, pelo terceiro mandato. Ele teve como vice o atual prefeito de Tambaú, Leonardo Spiga Real, e disputou o cargo com o prefeito Zé da Farmácia, de Palmeiras, que tinha como vice, Maranata, de Itobi.

Liderança

Certamente a eleição fortalece a liderança de Amarildo na região, que busca um representante para as eleições para deputado estadual e federal que acontecerão no ano que vem. Ter o respaldo de dez prefeitos é significativo nesta altura dos arranjos políticos que começam a acontecer. A região se recente da falta de representantes, cargos que antes eram preenchidos por Beraldo, deputado estadual por São João e Sílvio Torres, deputado federal por São José do Rio Pardo.

Pai da criança

Esta semana o ex-prefeito Rossi (PSD) anunciou na sua página social do Facebook, que o governo de São Paulo noticiou a duplicação da rodovia São João da Boa Vista/Vargem Grande do Sul (SP-344) para o ano que vem. No entanto, a obra já tinha sido anunciada no ano passado pelo vice-governador, conforme o amplamente divulgado pela Gazeta. Com vários autores pedindo a duplicação da pista, desde vereadores de Vargem e também políticos de São João, vai ser difícil identificar o pai da criança.

Em São Paulo

O prefeito Amarildo disse que esta semana em São Paulo, nas reuniões que manteve com representantes do governo do Estado, também questionou sobre a duplicação da SP 344, cuja obra foi anunciada pelo vice-governador Rodrigo Garcia, do Democratas, no ano passado. O prefeito tomou conhecimento que a obra vai sair, mas não precisou a data.

Novos dirigentes da CDI

Portaria publicada pelo prefeito Amarildo esta semana, designa os novos membros da Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI), que dentre outras atribuições, é responsável pela instalação de novas indústrias no distrito industrial. O presidente é Juliano Scacabarozi, atual diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho; vice Aureliano Donizete Oliva, representando a Câmara Municipal; Iletro Cachola representando a ACI; arquiteta Luciana Morandin Gambaroto Garcia representando a prefeitura, juntamente com o advogado Marcos Roberto Barion. O secretário executivo geral é o diretor da prefeitura Fábio Augusto da Costa.