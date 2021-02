IBGE abre mais de 204 mil vagas temporárias para o Censo 2021

Foram publicados os editais do concurso IBGE 2021 para o Censo Demográfico deste ano. Os documentos saíram no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, dia 18.

Ao todo, são oferecidas 204.307 vagas temporárias, em todo o país. Desse total, 5.450 são para o cargo de Agente Censitário Municipal (ACM), 16.959 para Agente Censitário Supervisor (ACS) e 181.898 para recenseador em 5.297 municípios do país.

As oportunidades são para quem possui os níveis fundamental (recenseador) e médio (agentes), com ganhos mensais de R$2.100 para o agente municipal e de R$1.700 para o agente supervisor.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Os valores dos agentes ainda podem chegar a R$ 2.558,00 e R$ 2.158, com o auxílio-alimentação de R$ 458,00. Esses contratados também terão direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

A jornada de trabalho recomendável para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseadorirá trabalhar, inicialmente, por três meses. Em ambos os casos, os contratos poderão ser prorrogados com base nas necessidades do IBGE.

Inscrições

Os interessados em participar da seleção de temporários para o IBGE devem se candidatar no site do Cebraspe, o organizador. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

O prazo para cadastro varia de acordo com o cargo. Para agentes censitários (supervisor e municipal), as inscrições serão aceitas, no site do Cebraspe (www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente), até as 23h59 do dia 15 de março. A taxa é de R$ 39,49.

Já para recenseador, o prazo para inscrições será iniciado no próximo dia 23 de fevereiro, também a partir das 10h. Será possível se cadastrar até as 23h59 do dia 19 de março. A taxa é de R$ 25,77.

Quem se inscreveu no concurso IBGE para o Censo em 2020 deverá se cadastrar na seleção deste ano normalmente. No ano passado, o concurso acabou suspenso em virtude da pandemia, com os inscritos tendo devolução da taxa.

Candidatos podem participar dos dois processos seletivos

As provas serão realizadas em todos os municípios onde houver vagas. Elas serão aplicadas no dia 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores. Essa diferença de datas permite ao candidato participar dos dois processos seletivos. O cronograma detalhado de ambos os processos seletivos está disponível nos editais.

Os candidatos a ACM e ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos. O conteúdo programático está disponível no edital.

Já os candidatos a recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. O conteúdo também está no edital.

As provas para ACM, ACS e recenseador terão duração de quatro horas e serão aplicadas no turno da tarde. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte a aplicação das provas, a partir das 19h, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 27 de maio.

Treinamento para recenseador é eliminatório

Além da prova, os recenseadores receberão treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias. Para a parte presencial, também serão adotados protocolos sanitários contra a Covid-19.

Os candidatos que tiverem no mínimo 80% de frequência no treinamento farão jus a uma ajuda de custo. As contratações ocorrem logo em seguida. O trabalho de campo do Censo 2021 começa em agosto.

Censo 2021 vai visitar todos os municípios brasileiros

A partir de agosto até outubro deste ano, cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. A pesquisa revelará entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país.